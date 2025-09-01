Mosószerteszt: sokkoló különbségek

Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. Kiemelték: az összehasonlító vizsgálatok kiterjedtek többek között az anionos felületaktívanyag-, a szappantípusú felületaktívanyag-, valamint a sómentes összes felületaktívanyag-tartalomra is – közölte a hivatal. Mosószerteszt, tanulságos eredményekkel.

Mosószertesztet végzett a fogyasztóvédelmi hatóság (Fotó: Shutterstock)

Mennyiért mos a mosószer?

A fogyasztók vásárlási döntését illetően a vizsgálatok azt is megmutatták, mekkora egy javasolt adag mosószer felületaktívanyag-tartalma, ami azért bír jelentőséggel, mert a felületaktívanyag-tartalom azt jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyagok aránya, azaz a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból. Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás e tekintetben: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktívanyag-tartalom 3–43 m/m százalék között, mosóporoknál 2–13 m/m százalék között, míg mosókapszuláknál 3–82 m/m százalék között mozog, tehát e körben érdemesebb a magasabb számot mutató termékeket választani. A vizsgálatok továbbá kiterjedtek arra is, hogy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. E körben is rendkívül széles tartományok jelennek meg.