Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drónincidensről Orbán Viktor

Tisza, társasági adó, gazdaságpolitika, nyereség, vállalat

Negatív spirált indítana el a Tisza tervezett adóemelése

A munkaerőpiac és a beruházások látnák kárát a Tisza párt újabb kiszivárgott tervének, amely a társasági adót jelentősen megemelné. A nemzetközi cégek ugyanis kedvező adókörnyezetben fejlesztenek és mutatnak ki nyereséget, ráadásul a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint az adóemelések mindig kevesebb bevételt hoznak a vártnál, ezt pedig csak újabb emelésekkel lehetne ellensúlyozni, amivel negatív spirál indulhat el.

M. Orbán András
2025. 09. 12. 5:20
A vállalatok ott mutatnak ki nagyobb nyereséget, ahol kedvezőbb az adókörnyezet, a kormány nem véletlenül tartja alacsonyan a társasági adót Forrás: Shutterstock
A kilencszázalékos társasági adó jelentős szerepet játszik hazánk tőkevonzó képességében, annak emelése nyomán a nagyvállalatoknak kevéssé érné meg hazánkban folytatniuk a termelésüket és inkább más, kedvezőbb adófeltételeket kínáló országokba helyezhetnék át a termelésüket, illetve az új beruházások vonzása is sokkal nehezebbé válna, ez pedig számottevő negatív hatással járhat a foglalkoztatásra nézve – mondta el lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője elemzője annak kapcsán, hogy az Index a Tisza Párt szakértőinek munkáját ismerő forrásból megtudta, 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót terveznek, hogy az egyre erősebb kampányígéreteiket teljesíthessék majd. A lap megkereste a Tisza Pártot, ők tagadták, hogy adóemelésre készülnének. Egyvalmi azonban bizonyos: egy jelentős áfacsökkentés végrehajtása jelentős adóbevétel-kieséssel járna, amit máshonnét szükséges pótolni.

adó, Tesco, kereskedelem, tojás, tej , baromfi, ÁFA csökkentés, vásárlás
A Tisza jelentős áfacsökkentést ígér, az általános forgalmi adó viszont a költségvetés egyik, ha nem legmagasabb adóbevétele, a kiesést máshonnan kell pótolni
Fotó: Kurucz Árpád

A társasági adó emelése kapcsán kiemelendő – folytatta Molnár Dániel –, hogy bár az adókulcs alacsony szintje miatt ezen a soron nem folyik be jelentős összeg a költségvetésbe, a Magyarországra érkező beruházások és az azokhoz kapcsolódó adóbevételek (például a munkahelyteremtés, a magasabb fogyasztás vagy az egyéb vállalati adóterhek) ellensúlyozzák ezt. A társasági adó kulcsának mértékét tehát nem lehet önmagában vizsgálni, a teljes gazdaságstratégia részeként lehet csak értelmezni – mutatott rá a vezető elemző.

A társasági adó emelése pedig ettől függetlenül is visszafelé sülhet el. A többlet-adóbevétel érdemben elmaradhat az előzetesen prognosztizálttól. A vállalatoknak rengeteg lehetőségük van, hogy mérsékeljék a számvitelileg kimutatott eredményüket és így az adófizetési kötelezettséget. Ez főleg a több országban is üzemelő multinacionális vállalatoknál jelenik meg erőteljesen, amelyek gyakorlatok sokaságát találták ki, hogy a nyereségüket abban az országban mutassák ki, amely a legalacsonyabb társaságiadó-kulcsot biztosítja – magyarázta Molnár Dániel.

Másrészről a gazdaságpolitika nemcsak Magyarországon, hanem minden fejlődő országban több lehetőséget is biztosít arra, hogy a vállalatok csökkentsék a nyereségadó-alapjukat, a kormányok így próbálják ösztönözni őket a gazdaság egésze szempontjából kedvező tevékenységekre. Például Magyarországon a kkv-k vagy a nagyobb vállalkozások a lemaradottabb régiókban vehetnek igénybe fejlesztési adókedvezményt a végrehajtott beruházások értékét figyelembe véve a számított adó nyolcvan százalékáig. A kormányzat ezzel is igyekszik ösztönözni a fejlesztéseket, de az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódóan is vehető például igénybe adókedvezmény.

A költségvetési bevételek növelése céljából emelkedő társaságiadó-kulcs rossz stratégia lehet, jelentősen korlátozná a vállalatok tevékenységét, negatív ösztönzőt jelentene a nyereség újrabefektetése szempontjából, miközben az adóbevételek emelkedése is elmaradna az előzetesen várttól – emelte ki a vezető elemző. Szerinte alapvetően is azt mondhatjuk, hogy az adóemelések az előzetesen kalkuláltnál kevesebb bevételt generálnak a költségvetés számára, a piaci szereplők gyorsan megtalálják azokat a kiskapukat, lehetőségeket, amelyekkel mérsékelni tudják a terheiket. Emiatt, ha a kormányzat valamilyen adócsökkentést akar finanszírozni adóemelési fedezettel, abból rendszerint a hiány emelkedése következik, amelyet újabb adóemelésekkel kell majd befoltozni.


