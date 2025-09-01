Négyéves rekordot döntött a kereslet az ingatlanpiacon

Ahogy arra számítani lehetett, augusztusban látványosan megugrott a kereslet a lakáspiacon, de a kínálat is igyekszik lépést tartani a fokozott érdeklődéssel – derül ki az Ingatlan.com legújabb elemzéséből, amely bemutatja, hogyan alakult az eladó lakóingatlanok iránti kereslet és a kínálat augusztusban, az Otthon start program szeptemberi indulása előtt. A DKT-Gemius által auditált adatok szerint augusztusban több mint kétmillió valós felhasználó látogatta az Ingatlan.com-ot, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le. Ilyen magas keresleti szintre utoljára 2021 április–májusában volt példa, az augusztusi hónapokat tekintve pedig 2019-ben volt hasonló az érdeklődések száma.

Ingatlanok iránti keresletnövekedés megyei bontásban

Fotó: Ingatlan.com

Hozzáfűzte: „A kereslet nyár végi felfutása egyértelműen az Otthon start programnak köszönhető. A kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitellel az első lakásukat vásárló fiatalok jóval kedvezőbb feltételek mellett tudnak belépni a piacra. Ez a várakozás már augusztusban érezhetően megmozgatta a vevőket, akik közül sokan a következő fél évben tervezik megvenni a kiszemelt lakásukat vagy házukat.”

Egyre több a friss hirdetés, de mégis szűkül a kínálat.

A szakember azt is elmondta, a vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés.

Igaz, összességében ellenére a kereslet ereje erősebb volt, mint a kínálaté, ami a program iránti fokozott érdeklődést mutatja.

Augusztusban több mint 30 ezer új lakóingatlan hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami havi szinten egyszázalékos, éves összevetésben pedig 17 százalékos növekedést jelent. Az ingatlantulajdonosok aktivitása különösen kiugró volt: ők havi szinten 17 százalékkal, éves alapon pedig 27 százalékkal több hirdetést adtak fel az Ingatlan.com-on. Budapesten 36 százalékos volt a növekedés éves szinten. Közben a vármegyeszékhelyeken, megyei jogú városokban 27, a kisebb vidéki városokban pedig 26 százalékkal több lakást hirdettek meg eladásra a magánszemélyek. Az eladási kedv a főváros mellett Vas, Tolna és Békés vármegyében volt különösen magas, ahol 42-49 százalékkal nőtt a tulajdonosokhoz köthető kínálatbővülés.

Július végén még 135 ezer eladó lakás és ház közül választhattak a vevők, augusztus végén viszont már csak 131,5 ezer lakóingatlan-hirdetés szerepelt

a kínálatban. Balogh László szerint ez azt jelenti, hogy hiába adnak fel hónapról hónapra több hirdetést, a piacról gyorsabban tűnnek el a lakások, mint ahogy újak megjelennek. Habár a kereslet tempósan szívja fel a kínálatot a piacról, a fix 3 százalékos szűrőnek megfelelő lakóingatlan-hirdetések száma így is meghaladja a 98 ezret, vagyis az eladó lakások és házak háromnegyede megfelel az Otthon start program feltételeinek.