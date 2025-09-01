Négyéves rekordot döntött a kereslet az ingatlanpiacon

Rendkívüli

Augusztusban már több mint kétmillió valós felhasználó böngészte az Ingatlan.com kínálatát, és több mint 410 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ilyen volumenre utoljára 2021 tavaszán volt példa. Az érdeklődés erejét a szeptember 1-én induló Otthon start program adta, a kínálat is jelentősen, éves összevetésben 17 százalékkal bővült.

Elindult az otthon start, nem éri meg a lakásokat túlárazni, mert az eladó biztos vevő nélkül maradhat
Ahogy arra számítani lehetett, augusztusban látványosan megugrott a kereslet a lakáspiacon, de a kínálat is igyekszik lépést tartani a fokozott érdeklődéssel – derül ki az Ingatlan.com legújabb elemzéséből, amely bemutatja, hogyan alakult az eladó lakóingatlanok iránti kereslet és a kínálat augusztusban, az Otthon start program szeptemberi indulása előtt. A DKT-Gemius által auditált adatok szerint augusztusban több mint kétmillió valós felhasználó látogatta az Ingatlan.com-ot, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le. Ilyen magas keresleti szintre utoljára 2021 április–májusában volt példa, az augusztusi hónapokat tekintve pedig 2019-ben volt hasonló az érdeklődések száma. 

ingatlan
Ingatlanok iránti keresletnövekedés megyei bontásban
Fotó: Ingatlan.com

Hozzáfűzte: „A kereslet nyár végi felfutása egyértelműen az Otthon start programnak köszönhető. A kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitellel az első lakásukat vásárló fiatalok jóval kedvezőbb feltételek mellett tudnak belépni a piacra. Ez a várakozás már augusztusban érezhetően megmozgatta a vevőket, akik közül sokan a következő fél évben tervezik megvenni a kiszemelt lakásukat vagy házukat.”

Egyre több a friss hirdetés, de mégis szűkül a kínálat.

A szakember azt is elmondta, a vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés.

Igaz, összességében ellenére a kereslet ereje erősebb volt, mint a kínálaté, ami a program iránti fokozott érdeklődést mutatja.

Augusztusban több mint 30 ezer új lakóingatlan hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami havi szinten egyszázalékos, éves összevetésben pedig 17 százalékos növekedést jelent. Az ingatlantulajdonosok aktivitása különösen kiugró  volt: ők havi szinten 17 százalékkal, éves alapon pedig 27 százalékkal több hirdetést adtak fel az Ingatlan.com-on. Budapesten 36 százalékos volt a növekedés éves szinten. Közben a vármegyeszékhelyeken, megyei jogú városokban 27, a kisebb vidéki városokban pedig 26 százalékkal több lakást hirdettek meg eladásra a magánszemélyek. Az eladási kedv a főváros mellett Vas, Tolna és Békés vármegyében volt különösen magas, ahol 42-49 százalékkal nőtt a tulajdonosokhoz köthető kínálatbővülés.

Július végén még 135 ezer eladó lakás és ház közül választhattak a vevők, augusztus végén viszont már csak 131,5 ezer lakóingatlan-hirdetés szerepelt

a kínálatban. Balogh László szerint ez azt jelenti, hogy hiába adnak fel hónapról hónapra több hirdetést, a piacról gyorsabban tűnnek el a lakások, mint ahogy újak megjelennek. Habár a kereslet tempósan szívja fel a kínálatot a piacról, a fix 3 százalékos szűrőnek megfelelő lakóingatlan-hirdetések száma így is meghaladja a 98 ezret, vagyis az eladó lakások és házak háromnegyede megfelel az Otthon start program feltételeinek.

Balogh László úgy látja, a továbbköltözésben tervezőknek most érdemes piacra lépni, és ahogy a közelmúltban lapunknak fogalmazott, az Otthon start nem csupán az elsőlakás-vásárlóknak kedvezhet, pont a fix 3 százalékos hitel miatt érkezhet meg a vevő azoknak az ingatlanára, akik tovább szeretnének költözni, nem pedig első otthonukat vennék meg. Ezzel a teljes piacra hatást gyakorol az Otthon start.

„Az augusztusi kutatásunk alapján a most keresgélő jelentős része fél éven belül tervezi megkötni az adásvételt, így a továbbköltözésben gondolkodók most tudják a leghatékonyabban meglovagolni a kibontakozó keresleti hullámot” – fogalmazott az Ingatlan.com szakértője.

