Ez a nemzeti park a magyarok kedvence

Hazánk tíz nemzeti parkja közül a Balaton-felvidékit tartják a legszebbnek a magyarok, ez derül ki a Csodásmagyarország.hu online felméréséből – közölte kedden a Visit Hungary Zrt. az MTI-vel.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkra a Csodásmagyarország.hu 2198 fő részvételével, 2025. júliusi online kutatásában a megkérdezettek 22 százaléka szavazott.

Második helyen a cseppkőbarlangjairól híres Aggteleki Nemzeti Park végzett 20 százalékkal,

harmadik lett a Bükki Nemzeti Park 18 százalékkal, amely lombos erdeivel és vízeséseivel vonzza a látogatókat.

Az Őrségi Nemzeti Park – a falusias táj és árnyas erdők vidéke – 14 százalékkal a negyedik helyen zárt,

az ötödik helyet pedig a Hortobágyi Nemzeti Park szerezte meg, amely az alföldi puszta és a hagyományos állattartás ikonikus helyszíne, 11 százalékkal.

A vízi élőhelyeiről és madárvilágáról ismert Fertő-Hanság, valamint az ártéri erdőkkel és mocsarakkal tarkított Duna–Dráva Nemzeti Park egyaránt négy-négy százalékot kapott a felmérés során.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park – a folyók menti völgyek és erdők otthona – három százalékot ért el,

míg a Körös-Maros Nemzeti Park, az ártéri rétek vidéke, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park, a homokbuckák és a sztyeppei tájak hazája, kettő-kettő százalékot szerzett.

Kiemelik: mindegyik természetvédelmi terület különleges látnivalókat és élményeket kínál – köztük több világörökségi helyszínnel is büszkélkedhet, mint például az Aggteleki, a Hortobágyi és a Fertő-Hanság Nemzeti Park. A most legszebbnek választott Balaton-felvidéki Nemzeti Park számos kuriózumot rejt: itt található például a Kis-Balaton, amely Fekete István regényeinek is a helyszíne, a világon egyedülálló és csónakázásra is lehetőséget adó Tapolcai-tavasbarlang, valamint a híres Tihanyi-félsziget. Emellett érdemes felfedezni a Bakony-Balaton Geoparkot, Hegyestűt, a Badacsonyi Bazaltorgonákat, valamint Salföldet és a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumot is.

A Káli-medence apró falvai vonzó fekvésük mellett gasztronómiai különlegességeikkel is csábítanak, míg a Badacsonyról vagy a Szigligeti várból páratlan panoráma nyílik a vidékre. A térség feltérképezhető egy tókerülő kerékpártúra részeként, de akár az Országos Kéktúra helyi szakaszain vagy a Balaton-felvidéki Kéktúrán barangolva is.