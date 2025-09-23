nemzeti parkszavazásturizmus

Ez a nemzeti park a magyarok kedvence

Hazánk természetvédelmi területei számos érdekesség látnivalót rejt. Most egy online szavazáson az is kiderült, melyik a magyarok kedvenc nemzeti parkja.

2025. 09. 23. 11:49
Illusztráció Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hazánk tíz nemzeti parkja közül a Balaton-felvidékit tartják a legszebbnek a magyarok, ez derül ki a Csodásmagyarország.hu online felméréséből – közölte kedden a Visit Hungary Zrt. az MTI-vel.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkra a Csodásmagyarország.hu 2198 fő részvételével, 2025. júliusi online kutatásában a megkérdezettek 22 százaléka szavazott. 

  • Második helyen a cseppkőbarlangjairól híres Aggteleki Nemzeti Park végzett 20 százalékkal, 
  • harmadik lett a Bükki Nemzeti Park 18 százalékkal, amely lombos erdeivel és vízeséseivel vonzza a látogatókat.
  • Az Őrségi Nemzeti Park – a falusias táj és árnyas erdők vidéke – 14 százalékkal a negyedik helyen zárt, 
  • az ötödik helyet pedig a Hortobágyi Nemzeti Park szerezte meg, amely az alföldi puszta és a hagyományos állattartás ikonikus helyszíne, 11 százalékkal.
  • A vízi élőhelyeiről és madárvilágáról ismert Fertő-Hanság, valamint az ártéri erdőkkel és mocsarakkal tarkított Duna–Dráva Nemzeti Park egyaránt négy-négy százalékot kapott a felmérés során. 
  • A Duna–Ipoly Nemzeti Park – a folyók menti völgyek és erdők otthona – három százalékot ért el, 
  • míg a Körös-Maros Nemzeti Park, az ártéri rétek vidéke, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park, a homokbuckák és a sztyeppei tájak hazája, kettő-kettő százalékot szerzett.

Kiemelik: mindegyik természetvédelmi terület különleges látnivalókat és élményeket kínál – köztük több világörökségi helyszínnel is büszkélkedhet, mint például az Aggteleki, a Hortobágyi és a Fertő-Hanság Nemzeti Park. A most legszebbnek választott Balaton-felvidéki Nemzeti Park számos kuriózumot rejt: itt található például a Kis-Balaton, amely Fekete István regényeinek is a helyszíne, a világon egyedülálló és csónakázásra is lehetőséget adó Tapolcai-tavasbarlang, valamint a híres Tihanyi-félsziget. Emellett érdemes felfedezni a Bakony-Balaton Geoparkot, Hegyestűt, a Badacsonyi Bazaltorgonákat, valamint Salföldet és a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumot is. 

A Káli-medence apró falvai vonzó fekvésük mellett gasztronómiai különlegességeikkel is csábítanak, míg a Badacsonyról vagy a Szigligeti várból páratlan panoráma nyílik a vidékre. A térség feltérképezhető egy tókerülő kerékpártúra részeként, de akár az Országos Kéktúra helyi szakaszain vagy a Balaton-felvidéki Kéktúrán barangolva is.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu