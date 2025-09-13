Egyre többen utaznak ide, ezek a világ leggyorsabban növekvő turisztikai térségei

Az utazók választásait ma már nemcsak a látványosságok és a kulturális élmények határozzák meg, hanem egyéb, praktikus szempontok is. Egyebek mellett ez derült ki a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) adataiból, amelyből az is látszik, melyik országok turizmusa nőtt a leggyorsabban az elmúlt években, vagyis melyek a legkedveltebb turisztikai térségek.

A legkedveltebb turisztikai térségek élén Katar áll, amely 2019 óta 138 százalékos turistaforgalom-bővülést könyvelhetett el (Fotó: www.qhome.com)

Gyorsan fejlődő országok a legkedveltebb turisztikai térségek élén

A lista élén a közel-keleti emírség, Katar áll, amely a 2022-es labdarúgó-világbajnokság után került a nemzetközi figyelem középpontjába. Tavaly több mint ötmillióan látogattak el az országba, míg 2019-ben csupán 2,1 millióan. Katar tehát 2019 óta 138 százalékos turistaforgalom-bővülést könyvelhetett el, így növekedésben világelső lett. A vitatott emberi jogi helyzet és a nyári perzselő hőség ellenére, amikor a hőmérséklet eléri a 43 Celsius-fokot is, özönlenek a látogatók a sivatagi országba, amely luxusüdülői, múzeumai és éttermei miatt különösen kedvelt. A sivatagi éghajlat miatt az ideális utazási időszak ide inkább október és április között van, különösen március-áprilisban és október-novemberben, amikor a hőmérséklet kellemesebb.

A növekedési lista második helyén Albánia áll, amely az elmúlt években a Balkán egyik legfelkapottabb, költségkímélő desztinációjává vált. Gyorsan fejlődik, és egyre népszerűbb úti cél, gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, emellett természeti szépségei, kultúrája és az ár-érték aránya miatt kedvelt.

A balkáni ország 2019-ben még csupán hatmillió látogatót fogadott, 2024-ben viszont már 11,2 millió utazó érkezett ide, amely nyolcvannégy százalékos növekedést jelent öt év alatt. Albánia célja, hogy 2030-ra elérje az évi húszmillió látogatót, amely a fejlődést nézve, akár hamarabb is bekövetkezhet.

Harmadik helyre a korábban a világ egyik legveszélyesebb országának számító El Salvador került. A közép-amerikai államban az elmúlt évtizedben azonban jelentősen javult a közbiztonság, százezer főre vetítve drasztikusan csökkent, 106-ról 1,9-re esett vissza a gyilkossági ráta. A bűnözés zuhanásával párhuzamosan fellendült a turizmus a Csendes-óceán partján fekvő országban: 2019 óta nyolcvan százalékkal nőtt az ide utazók száma, 2024-ben 3,2 millió látogatót regisztráltak. Tavaly már a negyedik helyen álltak ugyanezen a listán, amin most további egy helyet javítottak.