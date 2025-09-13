Egyre többen utaznak ide, ezek a világ leggyorsabban növekvő turisztikai térségei

Rendkívüli

Az utazók által kedvelt turisztikai úti célok napjainkban legalább annyira gyorsan változnak, mint a divat. A trendek változása azt is jelzi, hogy a turisták egyre tudatosabban választanak, a biztonság, a kényelem és az egyszerű elérhetőség ma már legalább olyan fontos szempont, mint a látnivalók. A legkedveltebb turisztikai térségek közé mostanra, váratlanul teljesen új célországok kerültek, olyan mint Katar, Albánia vagy El Salvador.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 6:37
A lista élén a közel-keleti emírség, Katar áll, amely a 2022-es labdarúgó-világbajnokság után került a nemzetközi figyelem középpontjába Fotó: AFP
Az utazók választásait ma már nemcsak a látványosságok és a kulturális élmények határozzák meg, hanem egyéb, praktikus szempontok is. Egyebek mellett ez derült ki a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) adataiból, amelyből az is látszik, melyik országok turizmusa nőtt a leggyorsabban az elmúlt években, vagyis melyek a legkedveltebb turisztikai térségek.

legkedveltebb turisztikai térségek
A legkedveltebb turisztikai térségek élén Katar áll, amely 2019 óta 138 százalékos turistaforgalom-bővülést könyvelhetett el (Fotó: www.qhome.com)

Gyorsan fejlődő országok a legkedveltebb turisztikai térségek élén

A lista élén a közel-keleti emírség, Katar áll, amely a 2022-es labdarúgó-világbajnokság után került a nemzetközi figyelem középpontjába. Tavaly több mint ötmillióan látogattak el az országba, míg 2019-ben csupán 2,1 millióan. Katar tehát 2019 óta 138 százalékos turistaforgalom-bővülést könyvelhetett el, így növekedésben világelső  lett. A vitatott emberi jogi helyzet és a nyári perzselő hőség ellenére, amikor a hőmérséklet eléri a 43 Celsius-fokot is, özönlenek a látogatók a sivatagi országba, amely luxusüdülői, múzeumai és éttermei miatt különösen kedvelt. A sivatagi éghajlat miatt az ideális utazási időszak ide inkább október és április között van, különösen március-áprilisban és október-novemberben, amikor a hőmérséklet kellemesebb. 

A növekedési lista második helyén Albánia áll, amely az elmúlt években a Balkán egyik legfelkapottabb, költségkímélő desztinációjává vált. Gyorsan fejlődik, és egyre népszerűbb úti cél, gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, emellett természeti szépségei, kultúrája és az ár-érték aránya miatt kedvelt.

A balkáni ország 2019-ben még csupán hatmillió látogatót fogadott, 2024-ben viszont már 11,2 millió utazó érkezett ide, amely nyolcvannégy százalékos növekedést jelent öt év alatt. Albánia célja, hogy 2030-ra elérje az évi húszmillió látogatót, amely a fejlődést nézve, akár hamarabb is bekövetkezhet.

Harmadik helyre a korábban a világ egyik legveszélyesebb országának számító El Salvador került. A közép-amerikai államban az elmúlt évtizedben azonban jelentősen javult a közbiztonság, százezer főre vetítve drasztikusan csökkent, 106-ról 1,9-re esett vissza a gyilkossági ráta. A bűnözés zuhanásával párhuzamosan fellendült a turizmus a Csendes-óceán partján fekvő országban: 2019 óta nyolcvan százalékkal nőtt az ide utazók száma, 2024-ben 3,2 millió látogatót regisztráltak. Tavaly már a negyedik helyen álltak ugyanezen a listán, amin most további egy helyet javítottak.

Amilyen kicsiny ország, mégis annyi rengeteg látnivalója van. El Salvador természeti vonzerői közé tartoznak a vulkanikus hegyek, a zöldellő esőerdők és a szörfösöknek ideális, remek tengerpartok. A kulturális turizmus is jelentős, kiemelkedő maja és olmék régészeti lelőhelyek találhatók itt.

A világ leggyorsabban növekvő úti céljainak tízes toplistáján található országok között szerepel még 75 százalékos bővüléssel Puerto Rico, 72 százalékkal Bahrein, hetven százalékkal Szaúd-Arábia, Kolumbia, amely 58, Curaçao, valamint a Turks- és Caicos-szigetek, utóbbi Nagy-Britannia tengerentúli területe, amelyek 51-51, illetve Tanzánia, amely 48 százalékos bővülést tudott elérni.

