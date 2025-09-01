Rendkívüli

Otthon start: ádáz verseny tört ki a bankok között, van, ahol három százalék alá mentek

Egy nap sem kellett, hogy kiderüljön, erős a harc a pénzintézetek között.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 8:26
Fotó: Vémi Zoltán
Hivatalosan is elindult a kormányzat otthonteremtési programja, az első nap kiderült, hogy a CIB 3 százalék hitelkamat alá megy. A hirdetmény szerint  a kölcsönösszeg 1 és 50 millió forint között, míg a futamidő 5–25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95 százalék, a THM értéke a hirdetmény alapján az egy összegben folyósított kölcsönök esetében 3,04 százalék. 

Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer forint lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank - írta Bankmonitor.

A pénzintézet tehát a jogszabályi határban megfogalmazott, évi 3 százalékos kamatszintnél kedvezőbb feltételek mellett nyújtja a kérdéses hitelt. Ez azt jelenti, hogy 50 millió forint kölcsönre 25 éves futamidő mellett a CIB Bank kalkulátora alapján havi 236 871 forint törlesztőrészletet jelent. Ez durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a normál 3 százalékos kamatszinthez képest.

Mindemellett a bank elengedi az ügyfélminősítés díját és átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog-bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is. 

(Ez utóbbi a hitel befogadásához, folyósításához szükséges tulajdoni lap, térképmásolat lekérdezését takarja.)

Azok is jól járhatnaknak, akik piaci hitelt is igényelnek az Otthon Start kölcsön mellé. A „kamatkedvezmény DUO” akció keretében egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata 5,85 százalék lenne.

Mindez azt mutatja, hogy az Otthon start program annak ellenére válik versenypiaci termékké, hogy állami támogatott és a bankok számára rendkívül kicsi rajta az árés. 

Reggel a Gránit Bank is jelezte, kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel. 


Fontos híreink

