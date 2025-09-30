Még alacsonyabb kamatok, akár több százezres jóváírás: ilyen ajánlatokkal várják a bankok az Otthon start hitelt igénylőket

Ahogy arról a Magyar Nemzet is többször beszámolt, a szeptember eleji indulás óta óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt. A hiteligénylők valósággal megrohamozták a bankokat, a pénzintézetek pedig a legkülönfélébb bónuszokkal és kedvezményekkel próbálják megnyerni az ügyfelekért folyó ádáz versenyt. Nem egyszerű eligazodni az ajánlatok sűrűjében, a Világgazdaság azonban összegyűjtötte a legnagyobb bankoknál elérhető opciókat.

Gyakorlatilag az összes nagy bank kínál valamiféle egyedi kedvezményt az Otthon start hitelt igénylő ügyfeleinek/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

CIB Bank

A CIB Bank elsőként robbantott nagyot azzal, hogy még a jelenlegi gazdasági környezethez képest rendkívül kedvezőnek mondható 3 százalékos kamatozást is lejjebb faragta ennél a hitelnél, egészen pontosan fix 2,95 százalék kamatot nyújt a teljes futamidőre.

Kiemelkedő akciója még, hogy

akár 200 000 forintos jóváíráshoz juthatnak az igénylők,

ha a hitelkérelem hiánytalanul befogadásra kerül 2025. október 31-ig, a kölcsönösszeg folyósítása pedig idén év végéig megtörténik.

Ezenkívül indulódíj-akciókat kínálnak, sőt akár nulla forintos számlavezetést biztosítanak az Otthon start programban résztvevők közül azoknak, akiknek már van CIB ECO vagy CIB ECO Plusz számlája vagy ilyen számlát nyit 2025. december 31-ig.

Fix 2,95 százalék kamat,

200 000 forint jóváírás,

induló díjak, mint értékbecslés, földhivatali ügyintézés költségeinek visszatérítése.

UniCredit Bank

Az UniCredit Bank is 3 százalék alá ment, a saját 2,90 százalékú kamatajánlatával. Az értékbecslési és a közjegyzői díjat is átvállalják, itt viszont fontos tudni arról, hogy ha a folyósítástól számítva öt éven belül előtörlesztéssel a fennmaradt tőketartozás kevesebb mint felére csökkent a folyósított összegnek, akkor vissza kell fizetni azt a banknak.

Ezentúl

egyhavi törlesztőrészlettel megegyező összegben, de legalább 100 000 forint jóváíráshoz

lehet jutni a 2025. november 30-ig befogadott Otthon start lakásvásárlási hitelkérelem esetén, és ha ennek a folyósítása is megtörténik 2026. május 31-ig.

Fix 2,9 százalék kamat,

egyhavi törlesztőrészlet jóváírása (ez lehet akár több vagy kevesebb is, mint a CIB Bank 200 ezres jóváírása, de minimum 100 000 forint),

értékbecslési és közjegyzői díj átvállalása.

Gránit Bank

Sokaknak a Gránit Bank lehet ez a legvonzóbb választás, mert itt adják a legalacsonyabb kamatot, amit jelenleg mindössze 2,85 százalékban határoztak meg.

200 000 forintos jóváírást itt is kaphatunk,

és bizonyos induló költségeket itt sem az ügyfélnek kell megfizetni, a folyósítási jutalék pedig nincs felszámítva, de az összes akció feltétele, hogy legkésőbb 2025. november 30-ig hiánytalanul befogadják a hitelkérelmet, és hogy az adósnak a Gránit Banknál vezetett számlájára 250 000 forint beérkező jóváírás érkezzen minden hónapban.

Fix 2,85 százalék kamat,

200 000 forint jóváírás,

induló díjak, például értékbecslés, közjegyzői díj átvállalása.

Erste Bank

Az Erste kivételes a bankok között, mert nem kötötte konkrét határidőhöz az akcióit, tehát visszavonásig érvényesek. A kamathoz nem nyúltak hozzá, viszont

fixen 200 000 forint jóváírásban részesülhet

az, akinek folyósítják az Otthon Start lakáscélú hitelt, pozitív marketingnyilatkozatot tesz és rendelkezik olyan Erste-számlával, ahová rendszeresen jövedelmet, így munkabért érkeztet. Ez összeg felpumpálható akár 360 000 forintig is, ha egyidejűleg vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítást is köt valaki a banknál, és hogy ha új ügyfélként folyószámlát és lakástakarék számlát is nyit.