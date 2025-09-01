Otthon start – megvan az első szerződés! Kik az első hitelfelvevők?

Az MBH és az Erste adott ki hétfőn közleményt, hogy felkészültek az ügyfélrohamra. Az Erste azt is jelezte, hogy befogadta első Otthon start lakáshitelét. A bank a maximálisan nyújtható, ötvenmillió forintot biztosít egy fővárosi lakás megvásárlásához. Az előregisztráció, valamint az első napok tapasztalatai alapján számottevő az érdeklődés az Otthon start lakáshitel iránt. Az Erste most több százezer forinttal járul hozzá az első otthon megszerzésének költségeihez – közölték.

Elindult az Otthon start program, megvannak az első szerződések (Fotó: Shutterstock)

Az MBH Bank a zökkenőmentes ügyfélfogadás érdekében jelentősen bővítette ügyintézői kapacitását, és törekszik a jogszabályban meghatározott bírálati határidőknél gyorsabb ügyintézésre. Kiemelték, az ügyfélélményt tovább növeli, hogy az MBH Bank az Otthon start program részeként hitelt igénylőknek Mol-ajándékutalványt is kínál a bank weboldalán található feltételek szerint.

Megvannak az első ügyfelek

Az Erste közleménye szerint a bank ügyfelei, egy házaspár 9tvenmillió forintot vett fel. A család Budapesten vásárolja meg első közös otthonukat, egy 69 négyzetméteres lakást. Mivel éltek az előregisztráció lehetőségével, így az elsők között tudták igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt. Az Erste is ad kedvezményeket, a bank most több százezer forinttal járul hozzá az első otthon megszerzésének költségeihez. Aki az Ersténél vesz fel Otthon start lakáshitelt – és megfelel az egyéb feltételeknek – kétszázezer forint egyszeri jóváírást kap a hitelhez kapcsolódó törlesztési számlájára. A pénzintézet tapasztalatai szerint számottevő az érdeklődés az Otthon start lakáshitel iránt. Augusztusban néhány nap alatt több mint kétezer előregisztráció érkezett az Erstéhez. Az ügyfelek nagy része a maximálisan felvehető hitelösszeg igénylése után érdeklődik. Mindezek alapján arra lehet számítani, hogy az Otthon start lakáshitel új keresletet generál, az idén amúgy is magas hitelfelvételi kedv még tovább erősödik. Az Ersténél szeptember 1-jétől érhető el az Otthon start lakáshitel, a minimum hitelösszeg négymillió forint, a maximum ötvenmillió forint, a futamidő 5–25 év lehet. A kamat fix 3 százalék a futamidő végéig, az igénylőnek legalább tíz százalék önerővel kell rendelkeznie.