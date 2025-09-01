Otthon Start Programkedvezménykedvezményes lakáshitellakáshitel

Otthon start – megvan az első szerződés! Kik az első hitelfelvevők?

Elindult szeptember 1-jével a rendkívül kedvező kamatozású Otthon start program, és számottevő az érdeklődés a hírek szerint. A bankok kedvezményekkel és speciális ajánlatokkal versenyeznek az ügyfelekért. A szerződések befogadását több nagy bank is megkezdte – köztük az OTP, Erste, MBH, K&H, Raiffeisen és Gránit –, így az első lakást vásárlók mostantól kedvező feltételekkel juthatnak lakáshitelhez.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 13:05
Mától igényelhető az Otthon Start program kedvezó hitele Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MBH és az Erste adott ki hétfőn közleményt, hogy felkészültek az ügyfélrohamra. Az Erste azt is jelezte, hogy befogadta első Otthon start lakáshitelét. A bank a maximálisan nyújtható, ötvenmillió forintot biztosít egy fővárosi lakás megvásárlásához. Az előregisztráció, valamint az első napok tapasztalatai alapján számottevő az érdeklődés az Otthon start lakáshitel iránt. Az Erste most több százezer forinttal járul hozzá az első otthon megszerzésének költségeihez – közölték.   

otthon start
Elindult az Otthon start program, megvannak az első szerződések (Fotó: Shutterstock)

Az MBH Bank a zökkenőmentes ügyfélfogadás érdekében jelentősen bővítette ügyintézői kapacitását, és törekszik a jogszabályban meghatározott bírálati határidőknél gyorsabb ügyintézésre. Kiemelték, az ügyfélélményt tovább növeli, hogy az MBH Bank az Otthon start program részeként hitelt igénylőknek Mol-ajándékutalványt is kínál a bank weboldalán található feltételek szerint. 

Megvannak az első ügyfelek

Az Erste közleménye szerint a bank ügyfelei, egy házaspár 9tvenmillió forintot vett fel. A család Budapesten vásárolja meg első közös otthonukat, egy 69 négyzetméteres lakást. Mivel éltek az előregisztráció lehetőségével, így az elsők között tudták igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt. Az Erste is ad kedvezményeket, a bank most több százezer forinttal járul hozzá az első otthon megszerzésének költségeihez. Aki az Ersténél vesz fel Otthon start lakáshitelt – és megfelel az egyéb feltételeknek – kétszázezer forint egyszeri jóváírást kap a hitelhez kapcsolódó törlesztési számlájára. A pénzintézet tapasztalatai szerint számottevő az érdeklődés az Otthon start lakáshitel iránt. Augusztusban néhány nap alatt több mint kétezer előregisztráció érkezett az Erstéhez. Az ügyfelek nagy része a maximálisan felvehető hitelösszeg igénylése után érdeklődik. Mindezek alapján arra lehet számítani, hogy az Otthon start lakáshitel új keresletet generál, az idén amúgy is magas hitelfelvételi kedv még tovább erősödik. Az Ersténél szeptember 1-jétől érhető el az Otthon start lakáshitel, a minimum hitelösszeg négymillió forint, a maximum ötvenmillió forint, a futamidő 5–25 év lehet. A kamat fix 3 százalék a futamidő végéig, az igénylőnek legalább tíz százalék önerővel kell rendelkeznie.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.