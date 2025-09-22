keresetpilótajövedelem

Az egekbe szökött a pilóták fizetése – a képzésnek azonban ára van

A pilóták keresete Magyarországon jelentős különbségeket mutat, ami az iparági tapasztalattól és a munkáltató típusától függ. Míg a kezdő pilóták jövedelme még nem magas, addig a tapasztalt szakemberek és a kapitányok már prémium keresetekkel számolhatnak.

A pilóták karrierje az első lépésektől kezdve komoly anyagi és szellemi befektetést igényel. A kezdő pilóták, akiknek még nincs jelentős repülési tapasztalatuk, gyakran kisebb légitársaságoknál vagy regionális járatokon dolgoznak.

A légi közlekedés csúcsát a kapitányok, vagyis a vezető pilóták jelentik
A havi bruttó keresetük 500–800 ezer forint, ami nem kiemelkedő, de az iparági lehetőségek és az előrelépés szempontjából fontos kezdeti lépés. Ahogy egy pilóta tapasztalatot szerez, úgy nő a keresete is. A tapasztaltabb szakemberek, akik már több ezer órát repültek, jobb fizetést kaphatnak, és gyakran nagyobb légitársaságoknál dolgoznak.

Egy nemzetközi légitársaságnál dolgozó pilóta havi jövedelme 1,5–2,5 millió forint. A jövedelem emelkedik a repült órák számával, valamint a bónuszokkal és túlórákkal is.

A légi közlekedés csúcsát a kapitányok, vagyis a vezető pilóták jelentik. Ők a legmagasabb szintű szakemberek, akik felelősek az egész járat biztonságáért, és gyakran több mint tíz-tizenöt évnyi tapasztalatuk van. A kapitányok keresete az iparág legmagasabb szintjén mozog, havi 2,5–3,5 millió forint, sőt egyes esetekben, a bónuszok és a túlórák díjával együtt, akár magasabb is lehet.

Drága a pilótaképzés, de visszahozza az árát

A pilóták képzése azonban nemcsak a keresetüket, hanem a költségeket is jelentősen befolyásolja. A szükséges engedélyek és repülési órák megszerzése akár 10-15 millió forintba is kerülhet, ami jelentős befektetés a pályán való előrejutás érdekében. A pilóták munkakörülményei emellett rendkívül változatosak, hiszen sokszor éjszakai műszakban dolgoznak, és az utazásokat sem mindig könnyű összeegyeztetni a magánélettel. A magas kereset és a stabil karrierlehetőségek azonban sok szakember számára ezeket a kihívásokat is kifizetődővé teszik.

