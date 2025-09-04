Rég láttunk ilyet, hihetetlen, mit művel a forint

Egy éve nem látott szintekre erősödött a forint az euróval szemben, s a dollárral szemben is közelíti az éves csúcsot. Bár a tegnapi erősödés után az elemzők kisebb korrekcióval számoltak, a magyar deviza nem hallgatott rájuk, tovább menetelt az erős oldalon. Az euró–forint árfolyam csütörtök délután 393 alá is benézett, megközelítve egy csökkenő trendcsatorna alsó vonalát, ami 392,50-nél húzódik. Amennyiben ezt is letörné a kurzus, akkor újabb erősödő trendet rajzolna a grafikonra – írta a Világgazdaság.

– Le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető – hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Közgazdász-vándorgyűlésen. Hozzátette: az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:

2020 őszén a forint alulteljesítő lett a régiós devizákhoz képest, mostanra ez a tendencia megfordult, most már nem tér el a régiós devizáktól, köszönhetően az utóbbi fél évnek.

Arra is kitért, hogy mindez nem nem öncél, arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése.

Az erős forint mellett szól, hogy az elemzők és a piacok az idei évre már nem várnak monetáris enyhítést a magyar jegybank részéről, miközben az amerikai és az európai jegybanktól is kamatcsökkentést várnak. Különösen nagy nyomás nehezedik a Fedre, mert Donald Trump elnök folyamatosan követeli a kamatvágást. Így a feltörekvő devizák és a forint kamatelőnye is nőhet ezen az őszön.

