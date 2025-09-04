gazdaságjegybankVarga Mihály

Varga Mihály elmondta, hogy mi ad biztos alapot a gazdaságnak

Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az infláció elleni küzdelem még közel sem ért véget.

2025. 09. 04. 12:19
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke Fotó: Facebook/Varga Mihály
– A világgazdaságban az elmúlt egy évben tovább erősödtek a bizonytalanságok, miközben a növekedés motorjai lassulnak – jelentette ki Varga Mihály a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen, Veszprémben. A jegybankelnök hangsúlyozta: a külső körülmények szükségessé teszik azt a stabilitásorientált monetáris politikát, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytat.

Varga Mihály előadásában kiemelte: 

Magyarország a nehéz külső környezetben is megőrizte pénzügyi stabilitását, amit többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is fémjelez, a stabil árfolyam hatása pedig egyre markánsabban megjelenik a beszerzési árakban is.

– Az infláció ugyan még mindig elsősorban közép-kelet-európai problémának számít, de a folyó fizetési mérleg többlete, a javuló költségvetési egyenleg és az ellenálló munkaerőpiac biztonságos alapot ad a magyar gazdaságnak. A jegybankelnök úgy fogalmazott: a hazai fogyasztás továbbra is erőteljes maradt, a növekedés élénkülésének kulcsa azonban a beruházások beindítása. Erre való tekintettel indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitel konstrukcióját, amin keresztül a kis- és középvállalkozások egyszerűen és gyorsan juthatnak kedvező hitelhez a beruházásaikhoz – tette hozzá a távirati iroda ismertetése szerint.

Varga Mihály hangsúlyozta: 

A lakossági hitelezésben és a lakáspiacon a kereslet élénkülése látható, ugyanakkor a vállalati hitelezésben további fordulatra van szükség, amiben az új eszköz hathatós segítséget nyújthat.

A jegybankelnök emlékeztetett: bár az elmúlt időszak folyamatai előretekintve is jó alapot nyújtanak, nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az infláció elleni küzdelem még közel sem ért véget. A jegybank inflációs céljának fenntartható eléréséhez az inflációs várakozások stabilizálása is elengedhetetlen. Mint mondta: a bizalom erősítése, az infláció további mérséklése és a pénzügyi stabilitás megőrzése olyan célok, amelyekhez következetes jegybanki politika szükséges.

Varga Mihály hozzátette: a gazdaságban kulcsfontosságú kiszámíthatóság és bizalom építésének jegyében a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi visszaélések elleni fellépésben is aktív szerepet vállal, amit a nyár elején bejelentett „öt csapás” programon keresztül valósít meg.

Az Orbán-kormány időszaka alatt 75 százalékkal nőtt az átlagkeresetek vásárlóereje

Nagy Márton nemzetgazdsági miniszter a rendezvényen a többi között arról beszélt, hogy mindig is az adócsökkentésben hittek. Ez is része a családokat támogató poliitkának. Jelezte: az adóék Magyarországon jelenleg 41 százalék, az unió átlaga ettől magasabb. Ugyanakkor igazán látványos változás lesz a családosok esetében. Itt az szja-menteséggel harminc százalék alá kerülün, így a lengyelekkel „leszünk egy kalapban”. Kiemelte: ez nem kétkulcsos rendszer, a 0 százalék nem másik szja-kulcs. A kormányjelentős összegeket költ a családok szja-mentességére és a családi adókedvezmény megduplázására. Ez 400-500 milliárd forint, de megéri. 

A miniszter rámutatott arra is, hogy amióta ez a kormány van hatalmon, 75 százalékkal nőtt a reálbér. Ugyan volt benne visszaesés, de azt már ledolgozták. Ennek tovább kell folytatódnia.

Nagy Márton az Otthon start programra rátérve elmondta, hogy a bankok a korábbi ötszázalékos programot a fiatalok számára túl szűkre szabták, emiatt tartotta szükségesnek a kormány az új kezdeményezés elindítását. Szerinte Magyarországon a legfontosabb kérdés a lakhatás, itt az egyik legnagyobb a saját tulajdonú lakások aránya Európában.  

Forrás: Facebook / Nagy Márton


 

