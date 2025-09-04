Varga Mihály elmondta, hogy mi ad biztos alapot a gazdaságnak

– A világgazdaságban az elmúlt egy évben tovább erősödtek a bizonytalanságok, miközben a növekedés motorjai lassulnak – jelentette ki Varga Mihály a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen, Veszprémben. A jegybankelnök hangsúlyozta: a külső körülmények szükségessé teszik azt a stabilitásorientált monetáris politikát, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytat.

Varga Mihály előadásában kiemelte:

Magyarország a nehéz külső környezetben is megőrizte pénzügyi stabilitását, amit többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is fémjelez, a stabil árfolyam hatása pedig egyre markánsabban megjelenik a beszerzési árakban is.

– Az infláció ugyan még mindig elsősorban közép-kelet-európai problémának számít, de a folyó fizetési mérleg többlete, a javuló költségvetési egyenleg és az ellenálló munkaerőpiac biztonságos alapot ad a magyar gazdaságnak. A jegybankelnök úgy fogalmazott: a hazai fogyasztás továbbra is erőteljes maradt, a növekedés élénkülésének kulcsa azonban a beruházások beindítása. Erre való tekintettel indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitel konstrukcióját, amin keresztül a kis- és középvállalkozások egyszerűen és gyorsan juthatnak kedvező hitelhez a beruházásaikhoz – tette hozzá a távirati iroda ismertetése szerint.

Varga Mihály hangsúlyozta:

A lakossági hitelezésben és a lakáspiacon a kereslet élénkülése látható, ugyanakkor a vállalati hitelezésben további fordulatra van szükség, amiben az új eszköz hathatós segítséget nyújthat.

A jegybankelnök emlékeztetett: bár az elmúlt időszak folyamatai előretekintve is jó alapot nyújtanak, nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az infláció elleni küzdelem még közel sem ért véget. A jegybank inflációs céljának fenntartható eléréséhez az inflációs várakozások stabilizálása is elengedhetetlen. Mint mondta: a bizalom erősítése, az infláció további mérséklése és a pénzügyi stabilitás megőrzése olyan célok, amelyekhez következetes jegybanki politika szükséges.

Varga Mihály hozzátette: a gazdaságban kulcsfontosságú kiszámíthatóság és bizalom építésének jegyében a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi visszaélések elleni fellépésben is aktív szerepet vállal, amit a nyár elején bejelentett „öt csapás” programon keresztül valósít meg.