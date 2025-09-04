Tehetséggondozás és pénzügyi edukáció az MCC-n az MBH Bank jóvoltából

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az MBH Bank stratégiai együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy az MCC ingyenes, magas színvonalú oktatási és nevelési programjait tovább erősítve, az MBH Bank aktív szerepet vállal a jövő generációinak pénzügyi nevelésében és karrierjük támogatásában.

Az idei tanévtől az együttműködés új szintre lép: az MBH Bank hallgatói tanácsadói projektet indít az MCC Vezetőképző Akadémia résztvevői számára, szakértői előadásokat tart az MCC egyetemi programján belül, online kurzust biztosít az MCC Plusz applikációban, valamint szervezetlátogatási lehetőséget kínál az MCC Budapest Fellowship program nemzetközi kutatóinak.

Az MBH Bank célja az együttműködéssel, hogy a hagyományos oktatáson túl gyakorlati, piacképes pénzügyi tudást adjon át a hallgatóknak, miközben lehetőséget teremt a tehetségek bevonására a pénzügyi szektor szakember- és vezetői utánpótlásába.

A megállapodás elősegíti, hogy minél több felkészült diák kerüljön ki az iskolapadokból

„Az MBH Bank számára mind a fiatalok pénzügyi edukációja, mind a tehetséggondozás kulcsfontosságú, ezért kiemelt partnerként tekintünk az oktatási intézményekret” – nyilatkozta Puskás András, az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese. A két szervezet között létrejött megállapodás nagymértékben hozzájárul az MCC azon céljához, hogy minél több, sokoldalúan felkészült diák kerüljön ki az iskolapadokból.