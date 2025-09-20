Time Out Market: nyit a főváros új, gasztronómiai attrakciója

A Time Out Market ötlete 2014-ben született és Lisszabonból indult. A budapesti gasztroudvarral együtt ma már 12 városban működik világszerte. Európában jelenleg Lisszabonban, Portóban és Barcelonában aktív a piac, világszerte ezen kívül még New York, Boston, Montreal, Chicago, Dubaj, Fokváros, Bahrein és Oszaka tartozik a hálózathoz és természetesen most már Budapest, amelyről az egyik magyar franchise-társtulajdonost, ügyvezetőt, Balogh Olivért kérdeztük.

Az első Time Out Market Lisszabonban indult (Fotó: Kallus György)

Így született meg a budapesti Time Out market

– Szeptember 20-án, vagyis most szombaton megnyílik a budapesti Time Out Market a Corvin Palace, vagy ahogy sokan ismerik, a néhai Corvin áruház Blaha Lujza térei megújult épületében. Adja magát a kérdés: hogyan jött a Time Out Market a képbe? Hogyan találták meg a Corvine Palace-t és Európa nagyvárosai közül miért éppen erre a helyszínre esett a választásuk?

– A spanyol cég – amelyet a Time Out bérli a barcelonai Time Out Marketet – magyar leányvállalata keresett meg minket azzal, hogy a Corvin Palace-t kiemelkedően jó lokációnak tartja és ajánlotta az épületet, mint lehetséges budapesti célpontot. Különleges helyszínek után kutattak és így kerültünk mi is a látókörükbe. Nem tudjuk hány partnerrel tárgyaltak, de körülbelül másfél év volt, mire kiderült, hogy a Corvin Palace mellett döntöttek.

Állítólag az épület egyedisége győzte meg őket. A Corvin Palace Budapest egyik ikonikus helyszíne, jelentős történettel, nagy alapterülettel. Különösen elvarázsolta őket az első emeleti, műemléki bevilágító, amely alatt a látogatók megérkeznek: ez a tér már 2022-es látogatásukkor mély benyomást tett a Time Out vezetésére. A helyszín másik hatalmas előnye maga a Blaha Lujza tér: innen szinte az összes fontos turisztikai célpont egyetlen tömegközlekedési járattal elérhető. A vasútállomások csupán egy átszállásra vannak, a reptér is viszonylag közeli, a téren megáll a 4-6-os villamos, a 2-es metró és számos busz.

– Megnéztek önök ilyen gasztropiacot máshol, volt olyan előkép, amely alapján kialakították a budapesti egyéget vagy fix koncepció létezik erre a franchise rendszerben?