Time Out Market: nyit a főváros új, gasztronómiai attrakciója

Szombattól új színfolttal gazdagodik a főváros turisztikai-gasztronómiai palettája, megnyit a budapesti Time Out Market. A fejlődő gasztropiac-hálózat most megnyíló egységében egyelőre 11 étterem kapott helyet, amelyek a Time Out Market ötletgazdái szerint leginkább reprezentálják a város és az ország gasztronómiáját. Ezeket tudtuk meg Budapest legújabb gasztronómiai attrakciójáról.

Gazsó Rita
2025. 09. 20. 6:20
Kallus György
A Time Out Market ötlete 2014-ben született és Lisszabonból indult. A budapesti gasztroudvarral együtt ma már 12 városban működik világszerte. Európában jelenleg Lisszabonban, Portóban és Barcelonában aktív a piac, világszerte ezen kívül még New York, Boston, Montreal, Chicago, Dubaj, Fokváros, Bahrein és Oszaka tartozik a hálózathoz és természetesen most már Budapest, amelyről az egyik magyar franchise-társtulajdonost, ügyvezetőt, Balogh Olivért kérdeztük.

Time Out Market
Az első Time Out Market Lisszabonban indult (Fotó: Kallus György)

Így született meg a budapesti Time Out market

Szeptember 20-án, vagyis most szombaton megnyílik a budapesti Time Out Market a Corvin Palace, vagy ahogy sokan ismerik, a néhai Corvin áruház Blaha Lujza térei megújult épületében. Adja magát a kérdés: hogyan jött a Time Out Market a képbe? Hogyan találták meg a Corvine Palace-t és Európa nagyvárosai közül miért éppen erre a helyszínre esett a választásuk?

– A spanyol cég – amelyet a Time Out bérli a barcelonai Time Out Marketet – magyar leányvállalata keresett meg minket azzal, hogy a Corvin Palace-t kiemelkedően jó lokációnak tartja és ajánlotta az épületet, mint lehetséges budapesti célpontot. Különleges helyszínek után kutattak és így kerültünk mi is a látókörükbe. Nem tudjuk hány partnerrel tárgyaltak, de körülbelül másfél év volt, mire kiderült, hogy a Corvin Palace mellett döntöttek. 

Állítólag az épület egyedisége győzte meg őket. A Corvin Palace Budapest egyik ikonikus helyszíne, jelentős történettel, nagy alapterülettel. Különösen elvarázsolta őket az első emeleti, műemléki bevilágító, amely alatt a látogatók megérkeznek: ez a tér már 2022-es látogatásukkor mély benyomást tett a Time Out vezetésére. A helyszín másik hatalmas előnye maga a Blaha Lujza tér: innen szinte az összes fontos turisztikai célpont egyetlen tömegközlekedési járattal elérhető. A vasútállomások csupán egy átszállásra vannak, a reptér is viszonylag közeli, a téren megáll a 4-6-os villamos, a 2-es metró és számos busz.

– Megnéztek önök ilyen gasztropiacot máshol, volt olyan előkép, amely alapján kialakították a budapesti egyéget vagy fix koncepció létezik erre a franchise rendszerben?

– A Time Out mindig nagy energiát fordít arra, hogy minden egyes Market különleges és egyedi legyen, nincs egyetlen, mindenhol alkalmazott sablon. Saját belsőépítész csapat készíti el az alapelveket, amelyek meghatározzák, hogyan épüljön fel egy Market. Ez a csapat többször is járt Budapesten és az épület adottságait, tereit látva alakították ki a Time Out Market Budapest belsőépítészeti koncepcióját.

Vannak kötelező elemek, amelyek itt is megjelennek: egy nagy központi közösségi tér, amelyet az éttermek vesznek körül és intimebb, elvonulós részek is, amelyek különböző hangulatot teremtenek a piacon belül. Ezek a vezérelvek határozták meg a koncepciót, amelyet az épülethez igazítottak, hogy valóban helyspecifikus és különleges élményt nyújtson.

– A Time Out célja, hogy egy fedél alatt mutassa be a város és a környező régiók legkiválóbb séfjeit, éttermeit. Hogyan választották ki azt a 11 éttermet, amelyek végül megjelennek a budapesti gasztroplaccon? Ez fix 11 vendéglátóhelyet jelent vagy bővül, változik-e az összetételük, cserélődnek-e?

Balogh Olivér a Time Out Market társtulajdonosa, ügyvezetője / Fotó: Pécsi György / Time Out Market Budapest

– Bár mi vagyunk a Time Out Market magyar franchise-tulajdonosai, az éttermek kiválasztását nem mi végeztük, hanem a hálózat londoni csapata, budapesti szakmai segítséggel. Helyi szakemberektől kaptak egy 40-50 fős ajánlott listát azokról a séfekről és éttermekről, akiket alkalmasnak tartottak a Marketbe. Ezt követően a londoniak három alkalommal is Magyarországra látogattak, bejárták az országot, így szűkítve le a listát arra a 11 étteremre, amelyek most bemutatkoznak nálunk.

A vendéglátóhelyek összetétele természetesen nem kőbe vésett: a Time Out Market célja mindig az, hogy az adott pillanatban a lehető legjobban reprezentálja a város és az ország gasztronómiáját. Ha felbukkan egy új, ígéretes tehetség vagy egy friss közönségkedvenc hely, akkor a lineup, a felállás frissülhet ennek megfelelően.

– A vendéglátóhelyek kínálatára mi a jellemző? Hányféle fogást kínálnak, változnak-e ezek? Afféle kóstolót vagy rendes adagokat kapnak a vendégek?

– A Time Out Marketben az éttermek úgynevezett „best of” kínálattal jelennek meg, amely azt jelenti, hogy nem a teljes étlapot hozzák magukkal, hanem 

általában 8-10 fogást, előételeket, főételeket és desszerteket mutatnak be. Ezek mindig az adott étterem legnépszerűbb, legjellemzőbb fogásai. Így minden vendég megtalálhatja a számára megfelelő élményt, az egyszerűbb választásoktól a csúcsgasztronómiáig.

A kínálat folyamatosan frissül: lesznek szezonális különlegességek és az alapétlap is időről időre megújul. Az adagok rendszerint egy kicsivel kisebbek az éttermekben megszokottnál, de lényegesen közelebb állnak a rendes adagokhoz, mint a kóstoló méretekhez.

– Az első időszakban biztosan „dőlnek” majd az érdeklődők. Később, hosszabb távon főként a turizmusra építenek, vagy a helyben élőket is próbálják megnyerni állandó vendégnek?

– A helyiek a Time Out Market legfontosabb célközönségei közé tartoznak: szeretnénk őket állandó vendégekké tenni, egy stabil közösségi magot kialakítva. Többféle módon igyekszünk megszólítani őket. Az egyik különlegességünk, hogy a budapesti Time Out Market az egyetlen a világon, ahol nemcsak a főváros, hanem vidéki éttermek is helyet kaptak. Három vidéki vendéglátóhely – az Anyukám mondta, a Casa Christa és a Canteen by Pesti István – kínálata is elérhető nálunk. Ezekért az élményekért korábban órákat kellett utazni, most viszont Budapest közepén kóstolhatók, ami kifejezetten vonzó lehet a helyben élőknek. De hogy a többi éttermet se hagyjuk ki: a fővárosiak közül itt lesz a Pingrumba, a 101 Bistro, a Szaletly, a Lira by Essencia, a Tuning Burger, a Bigfish és a Hai Nam Pho.

További vonzerő a kulturális programkínálat: hétfőnként zongora-, kedden jazzestek és magyar borászok kóstolói, szerdán akusztikus koncertek lesznek hazai előadókkal, vasárnap pedig családi programok várják a látogatókat. Ezen kívül nagyobb hangvételű rendezvényeink is lesznek, ilyen a több mint egy hétig tartó Oktoberfestünk. Ezekkel szeretnénk leginkább megnyerni és megtartani a budapesti közönséget.

– Volt, aki felvetette, hogy akár bukás is lehet a budapesti gasztropiac, mivel úgy vélték, nincs elég hazai vásárlóerő és tehetős turista. Meg tud élni Önök szerint itt a Time Out, esetleg a biztonság kedvéért több lábon állnak? Mi az üzleti koncepciójuk?

– Minden étteremnél igyekeztünk úgy kialakítani a kínálatot, hogy az adott vendéglátóhelyre, séfre jellemző fogások mellett belépő árú ételek is elérhetőek legyenek. Így a fogások átlagos ára 3000-7000 forint között alakul, igaz, kóstolni ennél jóval olcsóbban is lehet. Az italoknál hasonló logikát követtünk: a long drinkek és a sörök árszintjét úgy határoztuk meg, hogy azok széles közönség számára is megfizethetők legyenek, előbbiek például 2000 forinttól indulnak, miközben a prémium italok természetesen magasabb kategóriát képviselnek.

A Time Out Marketből származó bevételünk egyébként úgy néz ki, hogy az éttermek megosztják velünk a bevételük egy részét, mi pedig a Time Outnak fizetünk egy franchise díjat. A vállalkozás üzleti modellje valóban több lábon áll. Már most számos más funkció is működik a Corvin Palace-ban: az Apollo Galéria, egy Erste Bank fiók, Hanami ázsiai étterem, Libri, Spar, DM és Kik. Emellett több rendezvényhelyszín és eseménytér egészíti ki a kínálatot, a következő nagy dobás pedig a Ruby Hotel megnyitása lesz, a tervek szerint jövőre.

 

