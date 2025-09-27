Beindult az aszúsodás a Tokaji borvidéken

A Tokaji borvidéken most a szüret derekán járnak, amely egyébként augusztus végén indult a pezsgő, illetve a száraz borok készítéséhez szükséges szőlőkkel – mondta lapunknak Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke, a Patricius Borház Zrt. birtokigazgatója. Néhány helyen ez még tart, de alapjában véve az e termékekhez szükséges szőlőket már leszüretelték. Az eddigi tapasztalatok alapján az idei évjárat jó lehet, szép ízvilágú és savakban gazdag borokkal. A szeptemberi esőknek köszönhetően többi ültetvényben is elindult az aszúsodás is.

A szüret közepén járnak a Tokaji borvidék szőlősgazdái (Fotó: DPA/Arne Dedert)

Ahhoz, hogy az idei egy valóban erős aszús évjárat legyen, speciális időjárási körülményekre van szükség: párás reggelekre és napsütéses nappalokra. Ahogy ezt az éghajlatváltozással összefüggésben Molnár Péter már kifejtette: a Tokaji borvidék számára a változó éghajlati körülmények miatt egyrészt előbbre hozták a szüretet, ami ott nagyobb termésbiztonságot jelent, az aszúk minőségét is pozitív iránya befolyásolhatják. A nagyobb hőösszeg és a napsütéses órák száma miatt bőségesebb cukorfelhalmozódás is, így az aszúsodás elindulásakor magasabb lehet a cukortartalom a bogyókban, és jobb minőségű aszú képződhet.

Tokaj abban is különbözik az ország többi borvidékétől, hogy a csapadékellátottsága idén megfelelő volt. Más régiókban az aszály kifejezetten visszavetette a leszüretelhető szőlő mennyiségét, de Tokajban – attól függetlenül, hogy itt nem volt szárazság – a hegyközségi tanács elnöke szerint mennyiségről még korai lenne beszélni.

A termelőknek nagyon fontos, hogy a szőlő felvásárlási árai magasabbak, mint a korábbi években.

Ez persze fajtától és felvásárlótól is függő mértékű emelkedést jelent, a száraz borok alapanyagánál általában 150–190 forint a kilónkénti ár, de a szórás nagyon nagy, így előfordult 250 forintos felvásárlási ár is. Ha mégis a nagy átlagról kell beszámolni, akkor körülbelül 10 százalékos a felvásárlási ár emelkedése.

A nagy szórás jellemző a belföldi és az export átadási árak növelésére is, attól függően, hogy az adott pincészet kiknek és mely exportpiacokra szállít. Nagyon nagy a piaci verseny és az áremelési törekvéseket az sem erősíti, hogy sok országban csökken a borfogyasztás. A borászok költségei azonban folyamatosan emelkednek, és nemcsak az alapanyag ára, hanem nőnek a termeléshez szükséges inputok és a munkaerő költségei is, számukra tehát egyértelmű gazdasági kényszer az árak emelése.