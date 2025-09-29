Újabb állami földeket kínál megvételre az állam

A földtárverések idei második ütemében csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre az állam – közölte az agrártárca. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni.

Az árverésekre idén november 3. és 2025. november 14. között kerül sor.

Ezek időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást, amelyek 2025. szeptember 29-étől az Agrárminisztérium (a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv) honlapján elérhetők .

A földárveréseket az Agrárminisztérium közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le a tárca képviselői és közjegyzők jelenlétében. Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az Agrárminisztérium honlapján már elérhetők. Hasonló árveréseket legutóbb idén májusban hirdetett meg a tárca, amikor szintén 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhettek a gazdákhoz, és a mostani kiíráshoz hasonlón a földrészletekre bárki tehetett ajánlatot az egyébkényt összesen több mint 13 ezer hektárnyi parcellákra.