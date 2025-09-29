Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

földárveréslicitNemzeti Földalapállami föld

Újabb állami földeket kínál megvételre az állam

Újabb földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz, miután az állam csaknem 9 ezer hektárnyi, egyenként tíz hektárt meghaladó parcellát kínál eladásra. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, bárki tehet vételi ajánlatot a földárveréseken.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 11:16
Földárveréseket indít az állam Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A földtárverések idei második ütemében csaknem 9 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre az állam – közölte az agrártárca. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni.

Az árverésekre idén november 3. és 2025. november 14. között kerül sor. 

Ezek időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást, amelyek 2025. szeptember 29-étől az Agrárminisztérium (a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv) honlapján elérhetők .

A földárveréseket az Agrárminisztérium közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le a tárca képviselői és közjegyzők jelenlétében. Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az Agrárminisztérium honlapján már elérhetők. Hasonló árveréseket legutóbb idén májusban hirdetett meg a tárca, amikor szintén 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhettek a gazdákhoz, és a mostani kiíráshoz hasonlón a földrészletekre bárki tehetett ajánlatot az egyébkényt összesen több mint 13 ezer hektárnyi parcellákra.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.