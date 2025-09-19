Varga Mihálymonetáris politikaEcofin

Varga Mihály: A magyar gazdaság továbbra is őrzi stabilitását

Varga Mihály az Európai uniós gazdasági- és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök ülése (ECOFIN) után Koppenhágában beszélt a stabilitásorientált monetáris politikáról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 18:05
Varga Mihály jegybankelnök Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jegybankok a jelenlegi világgazdasági körülmények között az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tudnak a leghatékonyabban hozzájárulni a fenntartható gazdasági fejlődéshez – jelentette ki Varga Mihály az Európai uniós gazdasági- és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök ülése (ECOFIN) után Koppenhágában.  A jegybankelnök hozzátette: bár a feltörekvő piacok érzékenyebben reagálnak a változékony piaci környezetre, a magyar gazdaság továbbra is őrzi stabilitását.

Varga Mihály kiemelte: a magyar gazdaság növekedésének alapja a háztartások fogyasztása maradhat, amelyet a dinamikus bérnövekedés támogat. Az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése is – tette hozzá. 

A jegybankelnök emlékeztetett: ennek nyomán a vállalati beruházási aktivitás élénkítése érdekében indította útjára a Magyar Nemzeti Bank a Minősített Vállalati Hitelt, amely a bankrendszerben rendelkezésre álló likviditás- és tőketöbbletet mobilizálva, könnyen elérhető, forintalapú forrást jelenthet azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek beruházásokban gondolkodnak. 

Varga Mihály felhívta a figyelmet: nemzetközi kitekintésben is látható, hogy az inflációs kockázatok nem szűntek meg, éppen ezért az árstabilitás elérése érdekében szükség van a stabilitásorientált monetáris politikára. A jegybankelnök hangsúlyozta: Magyarország pénzügyi stabilitása az elmúlt hónapok forintárfolyamában már nyomon követhető, a stabil árfolyam hatása pedig a beszerzési árakban is megnyilvánul. 

Az ülésen szóba került a felügyeleti hatóságok szabályozásának egyszerűsítése is. Varga Mihály a témával kapcsolatban rámutatott: a magyar jegybank e hatóságok munkacsoportjaiban és döntéshozó testületeiben történő aktív részvétele során nyomon követi a folyamatokat, továbbá javaslatokat, véleményeket fogalmaz meg. A hazai szabályozás egyszerűsítése érdekében a napokban született együttműködés a Magyar Nemzeti Bank és Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága között, amely adminisztrációcsökkentéssel könnyíti a hazai vállalkozások terheit – emlékeztetett a jegybankelnök.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu