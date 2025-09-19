Varga Mihály: A magyar gazdaság továbbra is őrzi stabilitását

A jegybankok a jelenlegi világgazdasági körülmények között az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tudnak a leghatékonyabban hozzájárulni a fenntartható gazdasági fejlődéshez – jelentette ki Varga Mihály az Európai uniós gazdasági- és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök ülése (ECOFIN) után Koppenhágában. A jegybankelnök hozzátette: bár a feltörekvő piacok érzékenyebben reagálnak a változékony piaci környezetre, a magyar gazdaság továbbra is őrzi stabilitását.

Varga Mihály kiemelte: a magyar gazdaság növekedésének alapja a háztartások fogyasztása maradhat, amelyet a dinamikus bérnövekedés támogat. Az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése is – tette hozzá.

A jegybankelnök emlékeztetett: ennek nyomán a vállalati beruházási aktivitás élénkítése érdekében indította útjára a Magyar Nemzeti Bank a Minősített Vállalati Hitelt, amely a bankrendszerben rendelkezésre álló likviditás- és tőketöbbletet mobilizálva, könnyen elérhető, forintalapú forrást jelenthet azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek beruházásokban gondolkodnak.

Varga Mihály felhívta a figyelmet: nemzetközi kitekintésben is látható, hogy az inflációs kockázatok nem szűntek meg, éppen ezért az árstabilitás elérése érdekében szükség van a stabilitásorientált monetáris politikára. A jegybankelnök hangsúlyozta: Magyarország pénzügyi stabilitása az elmúlt hónapok forintárfolyamában már nyomon követhető, a stabil árfolyam hatása pedig a beszerzési árakban is megnyilvánul.

Az ülésen szóba került a felügyeleti hatóságok szabályozásának egyszerűsítése is. Varga Mihály a témával kapcsolatban rámutatott: a magyar jegybank e hatóságok munkacsoportjaiban és döntéshozó testületeiben történő aktív részvétele során nyomon követi a folyamatokat, továbbá javaslatokat, véleményeket fogalmaz meg. A hazai szabályozás egyszerűsítése érdekében a napokban született együttműködés a Magyar Nemzeti Bank és Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága között, amely adminisztrációcsökkentéssel könnyíti a hazai vállalkozások terheit – emlékeztetett a jegybankelnök.