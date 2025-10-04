Iparági vezetők és katonai szakértők csatlakoztak a 4iG SDT menedzsmentjéhez

A 4iG-csoport az elmúlt időszakban több jelentős lépést tett annak érdekében, hogy tovább bővítse képességeit, kiemelten a védelmi ipar területén. A 4iG SDT az egyes piacokhoz, a vállalati képességekhez és leányvállalataihoz igazodó új stratégiai területeket hozott létre, és öt fő üzletágba – űripar, légiipar, szárazföldi rendszerek, fegyver és lőszergyártás, valamint kiber- és védelmi digitalizáció – szervezi működését.

Az érkező vezetők tapasztalata is kulcsszerepet játszik abban, hogy a 4iG SDT erősítse piaci pozícióját (Fotó: Vémi Zoltán)

A 4iG csoport nemzetközi űripari és védelmi tapasztalatokkal bíró szakemberekkel erősít

A vállalatcsoport növekedésének jelenlegi szakaszában, az űr- és védelmi ipari tevékenység bővülésével, a 4iG SDT 2025 októberétől hat nemzetközileg is elismert szakemberrel bővíti vezetőinek körét – jelentette be a cégcsoport. Közleményük szerint az érkező vezetők tapasztalata is kulcsszerepet játszik abban, hogy a 4iG SDT erősítse piaci pozícióját a hazai és nemzetközi űripari és védelmi szektorban, valamint eredményesen valósítsa meg a korábban bejelentett stratégiai célkitűzéseit.

Különösen megtisztelő, hogy ilyen tapasztalatú és hátterű vezetők és szakemberek csatlakoznak hozzánk. Sikerült mind a vállalatirányítási, mind az ipari, mind a katonai tapasztalatok terén komoly tudást integrálnunk, ami erős alapot teremt a 4iG Space and Defence további fejlődéséhez és nemzetközi sikereihez

– fogalmazott Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

Tájékoztatásuk szerint általános vezérigazgató-helyettesként Sántha Gergely csatlakozik a vállalatcsoporthoz, akinek több mint húszévnyi vezetői tapasztalata van a hazai és nemzetközi gazdasági, pénzügyi, befektetési és sport szférában. Korábban többek között a Raiffeisen Banknál és az Arago Befektetési Holdingnál töltött be felsővezetői pozíciókat. Az Észak-magyarországi Fejlesztési Zrt. vezérigazgatójaként átfogó tapasztalatot szerzett stratégiai fejlesztési projektek és nagyvállalati integrációs folyamatok irányításában.

A 4iG SDT műholdprogram igazgatójává Renato Bellarosát választották, akinek több mint 25 éves űripari tapasztalata van. Karrierje során vezető beosztásokat töltött be az Airbus Defence and Space olasz és brit szervezeteinél, többek között Chief Operating Officer, Director of Satellite and SATCOM Programmes, valamint Head of Propulsion Products and Programmes pozíciókban.

Számos európai űrügynökségi és kereskedelmi projektben vett részt, többek között a Bepi Colombo, Solar Orbiter, Lisa Pathfinder és JUICE küldetésekben, valamint geostacionárius műholdas telekommunikációs projektekben.

Az Aero üzletág vezetőként Hajsó Viktor csatlakozik a 4iG SDT-hez, akinek több mint harmincéves szakmai múltja van a légiközlekedési és repülőgép-karbantartási iparágban, pályafutása során a Malév és az Aeroplex élén töltött be vezető pozíciókat. Felelősségi körébe tartozott komplex flottacsere- és karbantartási programok végrehajtása, valamint jelentős volumenű repülőgép-üzemeltetési projektek vezetése. Az Egyesült Arab Emírségekben a Sayegh Group mérnökszolgálati és karbantartási vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, emellett hazai és nemzetközi tanácsadói feladatokat is ellátott a légiközlekedés és az ipari szolgáltatások területén.