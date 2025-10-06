hadiipar4iG Nyrttranzakciómagyar állam

Újabb lépés a piaci alapon működő hadiipar felé

A júniusban megkötött előzetes megállapodás, valamint az azt követő részletes átvilágítási folyamatok és a nemzetközi partnerekkel folytatott egyeztetések eredményeként a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) a mai napon három adásvételi szerződést ír alá 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel (4iG SDT), így a 4iG STD többségi részesedést szerez az N7 Defence Holding Zrt.-ben (N7 Defence), teljes tulajdont a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben (Hirtenberger), valamint közvetett kisebbségi részesedést a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben. A hadiipar piaci tőkebevonásra alkalmas részének eladását követően a termelés és az értékesítés továbbra is a magyar érdeket tartja szem előtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 8:39
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
Magyarország szuverenitása és biztonsága érdekében olyan piaci alapon működő hadiiparra van szükség, amely garantálja a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát, miközben képes a magas színvonalú termékek előállításával és értékesítésével a világpiacon is helyt állni. Az exportpiacokon való egyre erőteljesebb részvétel képes csak biztosítani, hogy a magyar hadiipar is markánsabban részesüljön a megnövekedett nemzetközi védelmi megrendelésekből. Ez a modell szélesebb és könnyebb hozzáférési lehetőséget biztosít a meghirdetett uniós fejlesztési programokhoz, és ezek hatására az egyre inkább élénkülő európai nemzetállami védelmi beruházásokhoz. Ezt leghatékonyabban egy piaci szereplő képes végrehajtani. Továbbá a privát szektor az állami szektorral szemben – az államadósság növelése nélkül, a költségvetés terheinek csökkentése mellett – könnyebben tudja biztosítani a védelmi ipar fejlesztéséhez szükséges jelentős tőkebevonást –írja hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A mai napon aláírt megállapodás egy hosszú tárgyalási sorozat végére tett pontot, melynek kapcsán a felek az előzetes megállapodást június elején írták alá, akkor még 9, az N7 Holding tulajdonában levő társasági részesedés kapcsán. A tárgyalások során, az érintett felek érdekeinek alapos mérlegelése, valamint a jogi feltételek és az uniós versenyjogi szempontok vizsgálatát követően a felek új konstrukció kialakítása mellett döntöttek. 

Az új konstrukció keretében három különböző adás-vételi megállapodás során összesen 6 társaságban szerez a 4iG STD közvetett vagy közvetlen tulajdonjogot – jelezték.

  • Megállapodás született arról, hogy az N7 Holding apport formájában az általa alapított N7 Defence-re ruházza négy meghatározó védelmi ipari leányvállalatban – Aeroplex Kft., Arzenál Fegyvergyár Zrt., Colt CZ Hungary Zrt. és Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. – lévő tulajdonrészét. A 4iG SDT az N7 Defence-ben 75 százalék +1 szavazat többségi tulajdont szerez.
  • A felek megállapodtak továbbá arról, hogy a 4iG SDT 100 százalékos tulajdont vásárol az aknavető- és lőszergyártó Hirtenberger-ben és ezáltal megszerzi annak leányvállalataiban levő részesedéseit is.
  • A harmadik tranzakció keretében az N7 Holding apport formájában a jelenleg saját tulajdonában álló VAB Kft.-re ruházza a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben lévő 49 százalékos üzletrészét, majd ezt követően 4iG SDT 75 százalék+1 szavazati többséget szerez a VAB Kft.-ben, amely révén közvetett módon kisebbségi tulajdonosa lesz a Rheinmetall Hungary Zrt.-nek.

Mindhárom tranzakció zárása különböző feltételekhez, és további megállapodások aláírásához kötött. 

A három tranzakció vételárának nettó jelenértéke 72,1 milliárd forint, az ügyletek zárása versenyhatósági jóváhagyásoktól függ.

A vételár alapját az Ernst & Young Tanácsadó Kft. által korábban elkészített független szakértői értékelések adták. Szintén az Ernst & Young Tanácsadó Kft. volt az, aki a folyamat során, illetve annak lezárásakor vizsgálta, hogy ne merüljön fel tiltott állami támogatás a tranzakciók eredményeként.

Az N7 Holding által létrehozott és kezelt kritikus infrastruktúrának (termelő berendezések, gyárak, üzemek) a használatáért az érintett társaságok továbbra is bérleti díjat fizetnek az N7 Holding részére.

 

Fontos híreink

