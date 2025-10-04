Aranyból és ezüstből épül a menedék ‒ globális viharra készülnek a befektetők?

A piac elsődleges hajtóereje jelenleg az amerikai dollár gyengülése. A befektetők aggódva figyelik a washingtoni patthelyzetet: a szövetségi kormányzat ideiglenes finanszírozását biztosító törvény szeptember végén lejárt, és a politikai erők nem jutottak megállapodásra az új költségvetésről. A kifizetések befagyasztása azonnali következményekkel járt: több kulcsfontosságú makrogazdasági adat – köztük a munkaerőpiac állapotát mérő NFP-jelentés – publikálása is késik. Ezek az adatok hagyományosan alapvetően befolyásolják a Federal Reserve (Fed) kamatpolitikáját, így a piac jelenleg sötétben tapogatózik. A bizonytalanság növeli a biztonságos menedékek iránti keresletet, amiből elsődlegesen az arany és az ezüst profitál.

Megindultak a menekülők az arany felé Fotó: Unsplash

További lazítás jöhet – duzzad az aranypiac

A Fed az év során már többször csökkentette az irányadó kamatlábat, s a piac gyakorlatilag készpénznek veszi, hogy a kamatcsökkentési ciklus folytatódni fog. A határidős kamatpiac szinte biztosan arra számít, hogy a Fed következő ülésén újabb lazítás jöhet. Ez a politika rövid távon enyhíti a gazdasági nyomást, ugyanakkor gyengíti a dollárt, és ösztönzi a befektetőket, hogy olyan eszközökhöz forduljanak, amelyek értékállóságot garantálnak.

Bob Haberkorn, az RJO Futures stratégája ugyanakkor figyelmeztet: nem szabad lebecsülni a Fed óvatosabb tagjainak befolyását. Egyes döntéshozók szerint a túlzottan agresszív lazítás veszélyes inflációs spirált indíthat el az Egyesült Államokban, ami hosszabb távon még nagyobb bizonytalanságot szülhet. Az év vége felé közeledve egyre jobban látszik, hogy nem pusztán rövid távú pánikreakcióról van szó. Az arany ma már nemcsak a politikai és gazdasági sokkok elleni fedezeti eszköz, hanem a portfóliók alapvető részévé vált. Joseph Cavatoni, a World Gold Council vezető piaci stratégiája szerint az ETF-beáramlások, a központi bankok erős vásárlásai és a strukturális allokáció egyaránt tartósan magas szinten tarthatják az árfolyamot.

Ezüst: ipari fém és menedék egyszerre

Az ezüst a 2025-ös év eddigi nagy meglepetése. Az árfolyam idén már több mint 63 százalékkal emelkedett, elérve a 47 dollár/uncia szintet. Ez 2011 óta a legmagasabb érték, és mindössze néhány dollárra van a történelmi rekordtól.