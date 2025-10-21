Magas a nyers tej ára, de a magyar fogyasztók jó hírt kaptak

A nyers tej hazai felvásárlási átlagára szeptemberben az augusztusihoz képest 0,6 százalékkal, 199,88 forint/kilogrammra emelkedett, ami 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi árat – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Ezzel ellentétes pályára került a nyers tej exportára, és 2,9 százalékkal tovább csökkent, ráadásul a 196,28 forint/kilogrammos kiviteli ár a 2024. szeptemberi ártól már nyolc százalékkal marad el, és két hónap után ismét a felvásárlási ár alá süllyedt. Szeptemberben a felvásárolt és a kivitt tej mennyisége is emelkedett az egy évvel korábbihoz képest (5,5, illetve 7 százalékkal), az első kilenchavi adatokat összegezve pedig a felvásárlás három százalékkal magasabb, míg az export 17 százalékkal alacsonyabb mint a tavalyi első háromnegyed évben. A múlt hónapban egyébként a nyers tej kilenc százalékát szállították ki az országból.

Visszafelé is hathat az árrésstop: mérséklődött a nyers tej árának növekedési üteme

Vegyes a képet mutat ugyanakkor a tejtermékek hazai feldolgozók általi belföldi értékesítése. Eszerint 2025 első három negyed évében a főbb tejtermékek közül a vajeladások jelentős mértékben emelkedtek, a natúr joghurt és az ömlesztett sajt értékesítése gyakorlatilag stagnált, viszont a többi terméké csökkent. Ebben közrejátszhatott, hogy 2024 első kilenc hónapjában

a vajkrém,

a tejföl

és a kefir

kivételével tejtermékek eladása jól ment, ezért magas volt a bázis. A fogyasztói tej kategória eladásai összességében ugyancsak csökkentek, termékfajtánként vizsgálva azonban jelentős mértékű visszarendeződés történt a 2,8 százalékos és az 1,5 százalékos UHT-tej között a 2,8 százalékos UHT-tejet érintő kötelező akciózás kivezetését követően, míg a 2,8 százalékos dobozos friss tej esetében az előző évben is tapasztalt stabil növekedés folytatódik.

A feldolgozók szeptemberben az egy évvel korábbi árszinthez képest átlagosan hét százalékkal magasabb áron adták át a főbb tejtermékeket a kereskedőknek. Egy hónap alatt az árakban a sajtok kivételével nagyobb arányú változás nem történt, összességében átlagosan 0,8 százalékkal csökkentek az átadási árak. Az árrésstop március 17-i bevezetését megelőző havi árszinthez viszonyítva az árakat, leginkább a fogyasztói tejek árainál tapasztalható csökkenés, míg az ömlesztett sajt, a gyümölcsös joghurt, illetve a vaj esetében emelkedés, illetve stagnálás látszik.