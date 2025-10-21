Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Magas a nyers tej ára, de a magyar fogyasztók jó hírt kaptak

Ugyan a nyers tej ára még mérsékelten emelkedett szeptemberben, a fogyasztók az egy évvel korábbihoz képest számottevő, míg az augusztusival összevetve enyhe árcsökkenést tapasztalhattak. Az adatok szerint az árrésstop nagyon hatott a tej- és a tejtermékpiacon, hiszen a februárival összevetve az éves alapon számoltnál is nagyobb mértékű az ármérséklődés.

2025. 10. 21. 13:32
A boltokban hat az árrésstop, a februárihoz képest jóval olcsóbbak lettek a tejtermékek Fotó: Kurucz Árpád
A nyers tej hazai felvásárlási átlagára szeptemberben az augusztusihoz képest 0,6 százalékkal, 199,88 forint/kilogrammra emelkedett, ami 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi árat – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Ezzel ellentétes pályára került a nyers tej exportára, és 2,9 százalékkal tovább csökkent, ráadásul a 196,28 forint/kilogrammos kiviteli ár a 2024. szeptemberi ártól már nyolc százalékkal marad el, és két hónap után ismét a felvásárlási ár alá süllyedt. Szeptemberben a felvásárolt és a kivitt tej mennyisége is emelkedett az egy évvel korábbihoz képest (5,5, illetve 7 százalékkal), az első kilenchavi adatokat összegezve pedig a felvásárlás három százalékkal magasabb, míg az export 17 százalékkal alacsonyabb mint a tavalyi első háromnegyed évben. A múlt hónapban egyébként a nyers tej kilenc százalékát szállították ki az országból.

Visszafelé is hathat az árrésstop: mérséklődött a nyers tej árának növekedési üteme 

Vegyes a képet mutat ugyanakkor a tejtermékek hazai feldolgozók általi belföldi értékesítése. Eszerint 2025 első három negyed évében a főbb tejtermékek közül a vajeladások jelentős mértékben emelkedtek, a natúr joghurt és az ömlesztett sajt értékesítése gyakorlatilag stagnált, viszont a többi terméké csökkent. Ebben közrejátszhatott, hogy 2024 első kilenc hónapjában

  • a vajkrém,
  • a tejföl 
  • és a kefir

kivételével tejtermékek eladása jól ment, ezért magas volt a bázis. A fogyasztói tej kategória eladásai összességében ugyancsak csökkentek, termékfajtánként vizsgálva azonban jelentős mértékű visszarendeződés történt a 2,8 százalékos és az 1,5 százalékos UHT-tej között a 2,8 százalékos UHT-tejet érintő kötelező akciózás kivezetését követően, míg a 2,8 százalékos dobozos friss tej esetében az előző évben is tapasztalt stabil növekedés folytatódik.

A feldolgozók szeptemberben az egy évvel korábbi árszinthez képest átlagosan hét százalékkal magasabb áron adták át a főbb tejtermékeket a kereskedőknek. Egy hónap alatt az árakban a sajtok kivételével nagyobb arányú változás nem történt, összességében átlagosan 0,8 százalékkal csökkentek az átadási árak. Az árrésstop március 17-i bevezetését megelőző havi árszinthez viszonyítva az árakat, leginkább a fogyasztói tejek árainál tapasztalható csökkenés, míg az ömlesztett sajt, a gyümölcsös joghurt, illetve a vaj esetében emelkedés, illetve stagnálás látszik.

A KSH adatai alapján idén szeptemberben a fogyasztói árak az egy évvel korábbi árakhoz képest valamennyi terméknél mérséklődtek, az átlagos csökkenés mértéke 13 százalék volt. Egy hónap alatt összességében 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ezen belül azonban az ESL-tej, a vaj és a tejföl ára emelkedett. 

A februári árakkal való összevetésben a hatósági árrésstop márciusi bevezetését követő ármérséklődés határozottan látszik, a vizsgált termékek fogyasztói árai februárhoz képest átlagosan 23 százalékkal csökkentek.

Az EU tejfelvásárlási árai az év eleje óta stabilitást mutatnak – miközben itthon január óta 3,5 százalékos az árcsökkenés – az 53 eurocent/kilogrammos szint körül. Ahogyan az a magyar exportárakból is látszik, a spotpiacon folytatódik a lejtmenet: szeptemberben a fölözött tej spotpiaci ára három, a teljes tejé hat százalékot süllyedt, az október közepi árak pedig egyaránt 8-8 százalékos további visszaesést mutatnak. Ezzel a teljes tej ára 26, a fölözött tejé pedig 36 százalékkal alacsonyabb a 2024. októberi spotárszintnél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

