Követő üzemmódból az élmezőnybe tört a hazai autóipar

A kormány gazdasági semlegességi stratégiája mára bizonyítottan a jelenleg zajló autóipari forradalom legnagyobb nyertesei közé tette Magyarországot, amely az ágazat teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a kutatás-fejlesztésig – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zalaegerszegen. A tárcavezető Zalaegerszegen a MAJOSZ által szervezett Járműipari Konferencián vett részt, amelyen hangsúlyozta, hogy az autóipar jelenleg történelme legjelentősebb technológiai forradalmán megy át, amely vesztesekre és nyertesekre osztja fel a világot, márpedig a kormány célja, hogy Magyarországra utóbbiak közé tartozzon.

„Ahhoz azonban, hogy nagyot nyerhessünk, fontos volt annak a leszögezése, hogy nem szabad követő üzemmódban haladni, hanem igenis ennek a globális technológiai forradalomnak az élén, de legalábbis az élmezőnyében kell haladnunk” – figyelmeztetett. Aláhúzta, hogy az iparág szereplői kizárólag globális munkamegosztás keretében tudják véghezvinni az elektromos átállást.

És innen már világos is volt, hogy merre kell mennünk, hiszen egy kis vagy közepes méretű közép-európai országként akkor reális, hogy nagyot nyerjünk a nagy autóipari átalakuláson, ha mi biztosítjuk a legjobb feltételeket ehhez a nagy globális vállalati munkamegosztáshoz

– fogalmazott. Kifejtette, hogy ezért is volt szükség a gazdasági semlegességi stratégiára, azaz a keleti és nyugati szereplők zavartalan együttműködését lehető tévő környezet kialakítására, ami mára bizonyítottan az autóipari forradalom nagy nyertesévé tette Magyarországot.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyértelműen a legnagyobb nyertesek közé tartozik abban, hogy hol jönnek létre az új korszakhoz szükséges termelési kapacitások. „Nehéz úgy eldobni egy követ ebben az országban, hogy ne egy éppen épülő autógyárat vagy valamely beszállító gyárát találja el” – mondta.

Magyarország egyike a világon annak a három országnak, ahol mind a három prémium német autómárkának gyára van, s már a tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó közül is öt a letelepedés mellett döntött fogalmazott, emlékeztetve: a kormány az elmúlt tizenegy év során 435 autóipari nagyberuházáshoz biztosított támogatást, összesen 840 milliárd forint értékben, aminek a nyomán 6600 milliárd forintnyi beruházás és 64 ezer új munkahely jött létre a szektorban.