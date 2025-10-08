Magyarország még vonzóbb beruházási helyszín lesz – Szijjártó Péter elmondta, hogy miért

A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházásösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb beruházási célpont lesz – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülés szünetében kiemelte, hogy tovább élesedett a verseny Európában azokért a beruházásokért, amelyek munkahelyeket teremtenek, és eldöntik, hogy mely országok is kerülhetnek az új globális technológiai korszak győztesei közé.

Szijjártó Péter beszédet mond a Rheinmetall új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025. október 3-án

Fotó: MTI/Katona Tibor

A környezetkímélő beruházásokra 350 millió euróig nem kell a bizottság jóváhagyása

Leszögezte, hogy Magyarország rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatás-fejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba. „Először is élünk azzal a lehetőséggel, amely az Európai Bizottság azon döntése nyomán jött létre, hogy a tiszta ipari megoldások és a nulla nettó kibocsátás elérése, vagyis a környezetet kímélő gazdasági növekedés érdekében létrejövő beruházások esetében 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a beruházások támogatásához” – tájékoztatott.

Ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban tudunk döntést hozni, sokkal versenyképesebbek leszünk, nem kell egy-másfél évet várni egy-egy beruházás támogatása esetében az Európai Bizottság döntésére, ami egy óriási versenyhátrány volt, főleg az Európai Unión kívüli országokkal, vetélytársakkal szemben

– folytatta.

Sokkal több zöldberuházás jöhet hazánkba

„Tehát minden olyan beruházásért, amelynek nyomán a károsanyagok kibocsátása csökken, amelynek nyomán a gazdasági növekedés környezetkímélő módon jön létre, sokkal versenyképesebben tudunk majd küzdeni, sokkal nagyobb esélyünk lesz ezeket a beruházásokat Magyarországra hozni azzal, hogy ezt az új intézkedést bevezetjük” – tette hozzá.

A miniszter ezután fontos célnak nevezte a magyar gazdaság dimenzióváltását, hogy a termelés mellett egyre nagyobb szerep jusson

a kutatás-fejlesztésnek,

a magas hozzáadott értéknek és

az innovációnak,

aminek terén szavai szerint szintén komoly sikereket ért már el az ország.