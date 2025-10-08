  • Magyar Nemzet
  • Magyarország még vonzóbb beruházási helyszín lesz – Szijjártó Péter elmondta, hogy miért
Szijjártó PéterberuházásEurópai Unió

Magyarország még vonzóbb beruházási helyszín lesz – Szijjártó Péter elmondta, hogy miért

Még több környezetkímélő, magas hozzáadott értékű, magas képzettséget igénylő munkahelyet fogunk tudni hazánkba hozni – mondta Szijjártó Péter. A változtatásokkal Magyarország még vonzóbb beruházási helyszín lesz, mint eddig.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 14:52
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházásösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb beruházási célpont lesz – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülés szünetében kiemelte, hogy tovább élesedett a verseny Európában azokért a beruházásokért, amelyek munkahelyeket teremtenek, és eldöntik, hogy mely országok is kerülhetnek az új globális technológiai korszak győztesei közé.

Zalaegerszeg, 2025. október 3.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án. A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve.MTI/Katona Tibor
Szijjártó Péter beszédet mond a Rheinmetall új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025. október 3-án
Fotó: MTI/Katona Tibor

A környezetkímélő beruházásokra 350 millió euróig nem kell a bizottság jóváhagyása

Leszögezte, hogy Magyarország rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatás-fejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba. „Először is élünk azzal a lehetőséggel, amely az Európai Bizottság azon döntése nyomán jött létre, hogy a tiszta ipari megoldások és a nulla nettó kibocsátás elérése, vagyis a környezetet kímélő gazdasági növekedés érdekében létrejövő beruházások esetében 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a beruházások támogatásához” – tájékoztatott.

Ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban tudunk döntést hozni, sokkal versenyképesebbek leszünk, nem kell egy-másfél évet várni egy-egy beruházás támogatása esetében az Európai Bizottság döntésére, ami egy óriási versenyhátrány volt, főleg az Európai Unión kívüli országokkal, vetélytársakkal szemben

 – folytatta.

Sokkal több zöldberuházás jöhet hazánkba

„Tehát minden olyan beruházásért, amelynek nyomán a károsanyagok kibocsátása csökken, amelynek nyomán a gazdasági növekedés környezetkímélő módon jön létre, sokkal versenyképesebben tudunk majd küzdeni, sokkal nagyobb esélyünk lesz ezeket a beruházásokat Magyarországra hozni azzal, hogy ezt az új intézkedést bevezetjük” – tette hozzá.

A miniszter ezután fontos célnak nevezte a magyar gazdaság dimenzióváltását, hogy a termelés mellett egyre nagyobb szerep jusson 

  • a kutatás-fejlesztésnek, 
  • a magas hozzáadott értéknek és 
  • az innovációnak, 

aminek terén szavai szerint szintén komoly sikereket ért már el az ország.

Előtérben az egyetemek és az egészségügyi intézmények

„Annak érdekében, hogy minél több magyar vállalat számára is lehetőség legyen kutatás-fejlesztési beruházást végrehajtani és ahhoz támogatást kapni, úgy döntöttünk, hogy immáron az ötven főt foglalkoztató vállalatok kutatással, fejlesztéssel foglalkozó beruházásaihoz is adunk támogatást, és elegendő tíz új, kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahely létrehozása a támogatási jogosultsághoz” – tudatta.

„Ráadásul a magyarországi egyetemekkel és egészségügyi intézményekkel való együttműködést is előtérbe helyezzük úgy, hogy egyes kutatás-fejlesztési beruházásoknál, hogyha együttműködés jön létre magyarországi egyetemekkel, egészségügyi intézményekkel, akkor az erre fordított összeg 50 helyett immár 75 százalékot képviselhet a belső költségstruktúrában” – jegyezte meg.

„Ezekkel a változtatásokkal Magyarország még vonzóbb beruházási helyszín lesz, még több környezetkímélő, magas hozzáadott értékű, magas képzettséget igénylő munkahelyet fogunk tudni Magyarországra hozni” – összegzett.

