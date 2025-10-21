ingatlanOtthon Start Programlakáshitel piac

DH Group: Nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé vált a Duna House – ezért a névváltoztatás

A Duna House Group (Duna House Holding Nyrt.) DH Groupként, megújult arculattal és új honlappal (www.dh.group) folytatja tevékenységét. A változás egy újabb jelentős mérföldkő a DH Group számára, hogy Európa vezető pénzügyi és ingatlanközvetítő cégcsoportjává váljon.

2025. 10. 21.
Illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
A Duna House-t – mostantól DH Group – 1998-ban alapították családi vállalkozásként, és az évek során, 2003-tól kezdve, Magyarország legismertebb ingatlanközvetítő franchise hálózatává fejlődött.

DH Group 20170726 albérlet diák lakhatás lakáskiadás diáknak albérleti árak kaució kulcs lakás ingatlan pénz forint lakásbérlés
A DH Group már négy európai országban, összesen több mint ötezer fős hálózatokkal van jelen. Fotó: Székelyhidi Balázs

A DH Group nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált

A portfólióbővítési ambíciók érdekében az egyre inkább cégcsoporttá formálódó vállalatnál 2010-ben alkották meg a nemzetközi terjeszkedést célzó stratégiát, amelyben a Metrohouse lengyel ingatlanközvetítő hálózat 2016-os, majd az olaszországi HGroup (és a Credipass pénzügyi közvetítő brand) 2022-es felvásárlása jelentette a legfontosabb lépéseket. 2025-re a DH Group már 

  • négy európai országban, összesen több mint 
  • ötezer fős hálózatokkal van jelen, 

és így nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált. Ez idő alatt a tevékenységi körében és a portfóliómixben is hangsúlyos változás történt: ma a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70 százaléka külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80 százalékát a pénzügyi közvetítési szegmensben realizálja.

Az Otthon start program rekordszintre katapultálta a keresletet

„A névváltoztatás és a megújulás nem csupán vizuális frissítés, hanem stratégiai állásfoglalás. Cégcsoportként rég túlnőttünk a magyar Duna House branden, emellett pedig jelenleg is több almárkát üzemeltetünk, mint például a Credipass, a Metrohouse vagy a Primse.com. Mára már elsősorban nemzetközi pénzügyi csoport vagyunk, természetesen szem előtt tartva a potenciális szinergiákat. A DH Group márkanév a Duna House-ra való tekintettel megtartja a DH betűket, hiszen abból nőhetett ki a teljes cégcsoportunk, azonban a változás azt is jelzi, hogy a nemzetközi nagykép már jóval túlmutat azon – mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója. 

Az elmúlt évek üzleti sikerei, a gondosan megtervezett akvizíciók és a pénzügyi közvetítői szegmensben elért látványos eredményeink megerősítenek abban, hogy jó úton haladunk

– fűzte hozzá a vezérigazgató. 

A cégcsoport üzleti és piaci kilátásai továbbra is a terveknek megfelelően alakulnak: az olasz és lengyel lakás- és hitelpiacok egyértelműen felívelő szakaszban vannak, Magyarországon pedig az Otthon start program katapultálta rekordszintre az ingatlan- és hitelpiaci keresletet – és hamarosan majd a tranzakció- és szerződésszámokat is. Ennek is köszönhetően a 2016 óta a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett cégcsoport részvényárfolyama az utóbbi hónapokban stabilan emelkedik.

A DH Group 2024-ben csúcsévet zárt és 2025 első második negyedévében is rekordot rekordra halmozott. A 2029-ig felvázolt növekedési stratégiájában foglaltak szerint pedig az alábbi fő irányokat tartja, hogy új növekedési horizontok mentén biztosíthassa a fenntartható értékteremtést a befektetők és partnerek számára. Megháromszorozza a core EBITDA-t (a 2024 éves tizenegymillió euróról 2029-re várhatóan 32,9 millió euróra), valamint két-négy új európai piacra lép be és három-öt stratégiai akvizíciót hajt végre. A vezetőség jelenleg is több befektetési lehetőségről folytat aktív tárgyalásokat Európa-szerte.

