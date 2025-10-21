DH Group: Nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé vált a Duna House – ezért a névváltoztatás

A Duna House-t – mostantól DH Group – 1998-ban alapították családi vállalkozásként, és az évek során, 2003-tól kezdve, Magyarország legismertebb ingatlanközvetítő franchise hálózatává fejlődött.

A DH Group már négy európai országban, összesen több mint ötezer fős hálózatokkal van jelen. Fotó: Székelyhidi Balázs

A DH Group nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált

A portfólióbővítési ambíciók érdekében az egyre inkább cégcsoporttá formálódó vállalatnál 2010-ben alkották meg a nemzetközi terjeszkedést célzó stratégiát, amelyben a Metrohouse lengyel ingatlanközvetítő hálózat 2016-os, majd az olaszországi HGroup (és a Credipass pénzügyi közvetítő brand) 2022-es felvásárlása jelentette a legfontosabb lépéseket. 2025-re a DH Group már

négy európai országban, összesen több mint

ötezer fős hálózatokkal van jelen,

és így nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált. Ez idő alatt a tevékenységi körében és a portfóliómixben is hangsúlyos változás történt: ma a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70 százaléka külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80 százalékát a pénzügyi közvetítési szegmensben realizálja.

Az Otthon start program rekordszintre katapultálta a keresletet

„A névváltoztatás és a megújulás nem csupán vizuális frissítés, hanem stratégiai állásfoglalás. Cégcsoportként rég túlnőttünk a magyar Duna House branden, emellett pedig jelenleg is több almárkát üzemeltetünk, mint például a Credipass, a Metrohouse vagy a Primse.com. Mára már elsősorban nemzetközi pénzügyi csoport vagyunk, természetesen szem előtt tartva a potenciális szinergiákat. A DH Group márkanév a Duna House-ra való tekintettel megtartja a DH betűket, hiszen abból nőhetett ki a teljes cégcsoportunk, azonban a változás azt is jelzi, hogy a nemzetközi nagykép már jóval túlmutat azon – mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója.

Az elmúlt évek üzleti sikerei, a gondosan megtervezett akvizíciók és a pénzügyi közvetítői szegmensben elért látványos eredményeink megerősítenek abban, hogy jó úton haladunk

– fűzte hozzá a vezérigazgató.

A cégcsoport üzleti és piaci kilátásai továbbra is a terveknek megfelelően alakulnak: az olasz és lengyel lakás- és hitelpiacok egyértelműen felívelő szakaszban vannak, Magyarországon pedig az Otthon start program katapultálta rekordszintre az ingatlan- és hitelpiaci keresletet – és hamarosan majd a tranzakció- és szerződésszámokat is. Ennek is köszönhetően a 2016 óta a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett cégcsoport részvényárfolyama az utóbbi hónapokban stabilan emelkedik.