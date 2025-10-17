légiközlekedéslégitársaságkártérítésingyeneskézipoggyász

Európai légiközlekedés: növekvő kártérítések, ingyenes kézipoggyász

Az Európai Unió bővítené az utasok kártérítési jogait a járatkésések esetén, egyebek mellett erről fogadott el állásfoglalást a napokban az EP közlekedési bizottsága, amely nem tetszik a légitársaságoknak. Elsőként átfogó reformokat sürgetnek az európai légi közlekedés megerősítése érdekében. Emlékeztettek, a kontinens légterének széttagoltsága és túlterheltsége miatt az utasok az idei nyáron több mint 12 millió percnyi késést szenvedtek el.

2025. 10. 17.
Az Európai Unió bővítené az utasok kártérítési jogait a járatkésések esetén
Az unió közlekedési bizottsága 34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és két tartózkodás mellett fogadta el az állásfoglalást, amely arról szól, hogy az európai légi közlekedésben a járatkésések esetén emelkedjen az utasok kártérítésének összege, emellett támogatja azt a korábbi kezdeményezést is, hogy ingyenesen fel lehessen vinni a fedélzetre egy legfeljebb hét kilogrammos kézipoggyászt.

európai légiközlekedés
Az európai légi közlekedés versenyképessége a tét. Fotó: Budapest Airport

Ezeket sürgetik az európai légi közlekedés képviselői

A közlekedési bizottság javaslatában egészen pontosan az áll, hogy 

  • a hosszú késés vagy járattörlés esetén járó minimális kártérítés emelkedjen 250-ről 300 euróra. 
  • Ezenkívül az utasoknak – a low-cost légitársaságoknál is – joguk lenne egy legfeljebb 7 kilogrammos kézipoggyászt magukkal vinni, ha a csomag összmérete nem haladná meg a 100 centimétert. 
  • A kézipoggyász mellé pedig engedélyeznének egy kisebb táskát is, ami befér az ülés alá.

A döntés feldühítette a légi közlekedési ágazat szereplőit. Az Airlines for Europe (A4E)  – amely olyan légitársaságokat tömörít, mint a Lufthansa, az Air France–KLM, a Ryanair vagy az IAG – irreálisnak nevezte az EP állásfoglalását. 

Az európai légitársaságok vezérigazgatói arra szólították fel az Európai Unió vezető testületeit, hogy haladéktalanul indítsanak átfogó reformokat a kontinens légi közlekedési ágazatának versenyképessége érdekében, a széttagolt és túlterhelt európai légtér, a kártérítések, a poggyászszabályok és a fenntartható üzemanyag (SAF) területén.

Mint ismert, az unió közlekedési miniszterei júniusban kötöttek megállapodást a légi utasok jogairól és a légitársaságok felelősségéről szóló rendelet reformjáról. Eszerint a jelenlegi három óráról a rövid távú, vagyis 3500 kilométeresnél rövidebb légi járatoknál négyre, a hosszú távúak esetében pedig hat órára emelnék a késés küszöbértékét. Nehezményezték, hogy az új uniós ciklus kezdete óta eltelt egy évben szinte alig történt előrelépés a versenyképesség növelése, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és az európai légtér működésének javítása terén, amely számos további problémakört felvet.

Ezt szeretnék elérni a légitársaságok

 A légitársaságok sürgős reformokat követelnek az európai légtér széttagoltsága és túlterheltsége miatt, az idei nyáron az utasok több mint 12 millió percnyi késést szenvedtek el az Eurocontrol adatai szerint, amelyet döntően a tagállamok légi navigációs szolgálatainak kapacitáshiánya és a légtér nem hatékony kezelése okozott.

Azt is sürgetik, hogy a légi közlekedést érintő sztrájkok idején vezessenek be kötelező választottbírósági eljárást, illetve 21 napos előzetes bejelentési kötelezettséget, valamint az egyes tagállamokban tartott munkabeszüntetések esetén is biztosítsák az átrepülő forgalom zavartalanságát.

Az A4E közleményében felhívja a figyelmet, hogy túl magas a fenntartható repülőgép-üzemanyagok (SAF) ára, a piac pedig átláthatatlan, amely miatt az európai légitársaságok jelenleg jelentős felárat kénytelenek fizetni. Az érvényben lévő szabályozás ezenkívül aránytalanul növeli az uniós úti célokra tartó, illetve az EU elosztó repülőterein keresztüli járatok költségét, ezáltal a kibocsátás mellett a forgalmat is elterelve, amely a munkahelyek számának csökkenését okozhatja.

Ha az EU még az év vége előtt nem tesz határozott lépéseket, a növekvő működési költségek közvetlenül veszélyeztetik az utazás megfizethetőségét és a kontinens légi összeköttetéseit

–  figyelmeztettek a vezetők.

Így vélekednek a légitársaságok az ingyenes kézipoggyászról

Megalapozatlan és ésszerűtlen politikai felvetésnek minősítették a kézipoggyász ingyenessé tételét a légitársasági vezetők, akik kutatásokra hivatkozva azt mondják, az utasok inkább az alacsonyabb viteldíjakat és a választható extra csomagot részesítik előnyben, mintsem a magasabb árakat „ingyenes” táskával. A több kézipoggyász álláspontjuk szerint a járatok beszállításakor is időveszteséget okozhat, amelyet az utazók mindössze húsz százaléka tolerálna.

Sürgetik emellett a járatkésések esetén érvényes uniós kompenzációs szabályok reformját is: álláspontjuk szerint az érvényben lévő háromórás küszöb gyakran nem elegendő tartalékgép vagy csereszemélyzet biztosítására, helyette a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) korábbi javaslatához hasonlóan öt órára növelnék a küszöbértéket.

Emlékeztetnek, hogy a légi közlekedés az egyik legfontosabb stratégiai ágazat, amely az unió GDP-jének több mint 4 százalékát adja és több mint 12 millió munkahelyet tart fenn. Az A4E álláspontja szerint

Európa versenyképessége forog kockán, amennyiben az EU nem lép még az év vége előtt, az utasok és a gazdaság fizetik meg az árát. 

Ennek érdekében az arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy hasonlóan más kulcsfontosságú iparágakhoz, indítson stratégiai párbeszédet az európai légi közlekedésről.

