Európai légiközlekedés: növekvő kártérítések, ingyenes kézipoggyász

Az unió közlekedési bizottsága 34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és két tartózkodás mellett fogadta el az állásfoglalást, amely arról szól, hogy az európai légi közlekedésben a járatkésések esetén emelkedjen az utasok kártérítésének összege, emellett támogatja azt a korábbi kezdeményezést is, hogy ingyenesen fel lehessen vinni a fedélzetre egy legfeljebb hét kilogrammos kézipoggyászt.

Az európai légi közlekedés versenyképessége a tét. Fotó: Budapest Airport

Ezeket sürgetik az európai légi közlekedés képviselői

A közlekedési bizottság javaslatában egészen pontosan az áll, hogy

a hosszú késés vagy járattörlés esetén járó minimális kártérítés emelkedjen 250-ről 300 euróra.

Ezenkívül az utasoknak – a low-cost légitársaságoknál is – joguk lenne egy legfeljebb 7 kilogrammos kézipoggyászt magukkal vinni, ha a csomag összmérete nem haladná meg a 100 centimétert.

A kézipoggyász mellé pedig engedélyeznének egy kisebb táskát is, ami befér az ülés alá.

A döntés feldühítette a légi közlekedési ágazat szereplőit. Az Airlines for Europe (A4E) – amely olyan légitársaságokat tömörít, mint a Lufthansa, az Air France–KLM, a Ryanair vagy az IAG – irreálisnak nevezte az EP állásfoglalását.

Az európai légitársaságok vezérigazgatói arra szólították fel az Európai Unió vezető testületeit, hogy haladéktalanul indítsanak átfogó reformokat a kontinens légi közlekedési ágazatának versenyképessége érdekében, a széttagolt és túlterhelt európai légtér, a kártérítések, a poggyászszabályok és a fenntartható üzemanyag (SAF) területén.

Mint ismert, az unió közlekedési miniszterei júniusban kötöttek megállapodást a légi utasok jogairól és a légitársaságok felelősségéről szóló rendelet reformjáról. Eszerint a jelenlegi három óráról a rövid távú, vagyis 3500 kilométeresnél rövidebb légi járatoknál négyre, a hosszú távúak esetében pedig hat órára emelnék a késés küszöbértékét. Nehezményezték, hogy az új uniós ciklus kezdete óta eltelt egy évben szinte alig történt előrelépés a versenyképesség növelése, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és az európai légtér működésének javítása terén, amely számos további problémakört felvet.