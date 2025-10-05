Kiderült mire fogják a vállalkozások használni a fix 3 százalékos hitelt

– Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara első termetesebb, látványosabb gyümölcse. Ha ezt végre tudjuk hajtani, akkor a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások jövedelmezősége is növekedni fog – mondta Orbán Viktor a szombati sajtótájékoztatón.

A kormányfő bejelentette: október 6-tól a magyar kis- és középvállalkozások 3 százalékos fix kamatozású hitellel gazdálkodhatnak, amit a Széchenyi-kártyán keresztül juttatnak el a cégekhez.

– Kedvezményes hiteleket eddig is elérhettek a vállalkozások, illetve azon belül kifejezetten a kis- és közepes vállalkozások (kkv). Ami most a legnagyobb változás, az a kondíciók kedvezőbbé válása, az alacsonyabb kamatszint. Míg a KAVOSZ által Széchenyi-kártyán nyújtott kedvezményes hitelek kamata eddig is három százalék volt, a bejelentéssel ez mindenféle hitelre kiterjed, tehát az eddigi 4,5 százalékról három százalékra csökken a hitelek kamata – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza jelezte: az Otthon starthoz hasonlóan a piaci kamat és a kedvezményes kamat közötti különbséget itt is a költségvetés állja – ez jövőre a Széchenyi-kártya programban 320 milliárd forintot tehet ki, ebből a mai bejelentés hatása 60 milliárd forint, tehát nem elhanyagolható mértékű, de azért a költségvetést sem dönti be.

Az intézkedés leginkább a vállalatok mindennapos működésének finanszírozását segíti, ami a mostani viszonylag magas kamatkörnyezetben és kedvezőtlen piaci helyzetben különösen is fontos.

A szakértő jelezte: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint a vállalati folyószámla-hitelek átlagos kamata 10,2 százalék, míg az egyéb hiteleké nyolc százalék. Fontos persze hangsúlyozni, hogy az egyes bankok között a kamatokat tekintve jelentős eltérések lehetnek.

– Ez a kedvezményes hitel a vállalkozásoknak nyújt segítséget működésük finanszírozásához. Ezen belül is a nagyobb arányban hazai tulajdonban lévő kkv-szektort segíti, a finanszírozásukat teszi olcsóbbá. Lesz olyan cég, ahol ez a túlélést segíti, máshol a cégnél több maradhat más célra. Amennyiben azonban egy cégnek a forgóeszközök finanszírozásához hitelre van szüksége, akkor az sok esetben azt jelzi, hogy a cég az átlagosnál nehezebb helyzetben van, így különösen is jól jöhet a segítség – magyarázta Regős Gábor.