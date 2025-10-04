Fix 3 százalék: több pénz marad a cégeknél

Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara első termetesebb, látványosabb gyümölcse. Ha ezt végre tudjuk hajtani, akkor a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások jövedelmezősége is növekedni fog – mondta Orbán Viktor a szombati sajtótájékoztatón. A kormányfő itt jelentette be, hogy október 6-tól a magyar kis- és középvállalkozások maximum 150 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitelt kaphatnak, amit a Széchenyi-kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy mindennek milyen költségvetési vonzata van. Jelezte: az egész Széchenyi-kártya-program támogatására, beleértve az most induló új elemet is, az idén 250 milliárdot fizetnek ki a költségvetésből.

Ez azt jelenti, hogy 2026-ban a támogatás öszege 320 milliárd forint lesz. Ez a mostani intézkedés pedig a következő évben plusz 60 milliárd forinyi támogatást jelent.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a kedvezményt miért most vezették be. Ezt a kormány már az év elején szerette volna megtenni. Donald Trump amerikai elnök megválasztásától többen az orosz–ukrán háború gyors lezárását várták. Ez megváltoztatta volna a nemzetközi gazdasági környezetet. A béke egyelőre elmaradt, így ezért mindent át kellett ütemezni. Ide kell érteni az adócsökkentéseket is, ahogy az utalványokat is csak most lehetett eljuttatni a nyugdíjasoknak. Ha lenne béke, egy fokozattal feljebb lehetne kapcsolni.

Egy másik cikkünkben megírtuk, hogy a mostani bejelentés nagy segítség a cégeknek. A 3 százalékra mérséklődő kamat így közvetlenül alacsonyabb költséget eredményez a vállalatoknál, amelyet más célokra, például beruházásokra vagy bérfejlesztésre használhatnak fel.