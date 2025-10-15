hungarikumkalocsai fűszerpaprikaKalocsai Fűszerpaprika Zrt

Az utóbbi évek legjobb minőségű fűszerpaprikája termett idén Kalocsán, de eltűnhet a piacról a hungarikum

Hiába kiváló minőségű a hazai fűszerpaprika, lassanként kiszoríthatja a piacról az olcsóbb kínai áru, amelynek a minősége még a szakemberek szerint is egyre javul. Csökken a felvásárolt termés, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. már idén is csupán 3 ezer tonna fűszerpaprikát dolgoz fel, míg a hetvenes években ez még 50 ezer tonna volt. Így próbál fennmaradni a hungarikumot előállító vállalkozás.

2025. 10. 15.
Az utóbbi évek legjobb minőségű fűszerpaprikája termett az idén. A minőség kiváló, bírja a tárolást, nem rothad, mert nem volt eső – mondta Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója a helyi televíziónak, aki a betakarított termés minőségéről és a várható gazdasági eredményekről is beszámolt.

fűszerpaprika
A fűszerpaprika minőségét tekintve a szakemberek úgy vélik, az igazi hungarikum a kalocsai és a szegedi fűszerpaprika  Fotó: Kalocsa TV

Így alakult a fűszerpaprika-termés Kalocsa környékén

Németh József a helyi sajtónak úgy nyilatkozott, a nyers fűszerpaprikára nyolc nagyobb mezőgazdasági vállalkozással és 22 családi gazdálkodóval, kistermelővel szerződtek az elmúlt évben, a szerződéssel lefedett terület 310 hektár. Érzékeltetésképpen, az ezredfordulón még 3000 hektár volt a paprika vetésterülete Magyarországon. A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. ezekben a napokban, hetekben végzi a leszerződött területekről beszállított paprika feldolgozását. Folyamatos a beszállítás, és még több napig biztosan eltart, ugyanis a gépi szedés most kezdődött a földeken. 

Jelenleg 1000 tonna, azaz 100 vagon paprika van a telephelyen, míg a 70-es években, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. jogelődje még akár 50 ezer tonna nyerspaprikát is felvásárolt egy évben, ami döbbenetes különbség. Előzetes becslése szerint országosan mintegy 3000 tonna lesz a feldolgozott fűszerpaprika mennyisége.

Mindez a foglalkoztatottak számában is megmutatkozik, akkoriban ezernél több munkavállalója volt a cégnek, most ez a szám összesen 116 fő – tájékoztatott a vezérigazgató, aki hozzátette: a cégükön kívül még egy jelentős felvásárló van Magyarországon, amely paprikakrémeket gyárt, ahhoz szerzi be a nyersanyagot.

Németh Józsefék családi érdekeltségébe tartozik húsz éve a Szegedi Fűszerpaprika Zrt. is, amelyet a kalocsai tájkörzethez tartozó sükösdi Házi Piros Paprika Kft. lát el nyersanyaggal, illetve Szerbiából és Spanyolországból importált paprikával dolgoznak, de ez utóbbi egyre kevesebb. 

Az unión belül nemigen termesztenek fűszerpaprikát

Talán sokak számára hihetetlen, de az Európai Unión belül rajtunk, magyarokon kívül szinte sehol nem termesztenek fűszerpaprikát. Kivétel Spanyolország egy füstös változattal, amely komoly kincsük, 14-15 euró körüli áron értékesítik kilóját. 

Jelentős a kínai importpaprika

A számokból a szakember számára az látszik, hogy már a hazai fogyasztók kiszolgálására sem elég ez a mennyiség, ezért jelentős a beáramló import. Példaként kiemelte, hogy már a magyar fűszerpaprika fővárosában, Kalocsán is található kínai import paprika, a kisebb-nagyobb élelmiszerüzletekben, szabályos eredetmegjelöléssel és viszonylag olcsón.

Az országba zúdul be az importpaprika, amely szinte kizárólag kínai, amely rendkívüli helyzetet eredményez. Ha ez így folytatódik, a magyar paprikának nem sok maradt hátra, hogy a hazai piacon érvényesüljön, megmaradjon. Ki kell mondani, az árérzékeny magyar vásárló sajnos az olcsóbb paprikáért nyúl az üzletekben. 

A cég kalocsai telephelyével szomszédos mintaboltjában az idei őrölt paprika kilogrammját – attól függően, hogy milyen minőségű – 5- 6 ezer forintért lehet megvásárolni.

 Így alakulnak az árak

A szakember a felvásárlási árak alakulásáról is beszélt. 

Mint mondta, a nyers fűszerpaprika jelenlegi felvásárlási ára 300 forint kilogrammonként, plusz kompenzáció. 

Úgy fogalmazott: a „paprika szakmában” a „kínai hatás” érvényesül. Kínában ugyanis feleannyiért állítják elő a paprikát, mint nálunk. Szerinte tovább rontja a helyzetet, hogy míg az előző években a környező országok közül nyolcba szállítottak kalocsai paprikát, mára ebből hat ország – a már említett „kínai hatás” eredményeként – mint piac szinte teljesen kiesett. Ez a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.-nek 500 millió forintos árbevétel-csökkenést jelent csak az idei évben. Az említett kínai paprikáról – bár komoly konkurenciát jelent –  a tárgyilagosság jegyében megjegyezte, hogy javul a minősége, már nem annyira rossz, mint akár 10 évvel ezelőtt.

Nem könnyű a félmilliárdos bevételkiesést kompenzálni, keresik, mivel, hogyan lehetne pótolni. A napokban indítottak el egy új projektet: friss káposztából, friss uborkából, friss kápia paprikából készítenek egy, a jelenlegieknél édesebb savanyúságot. Ez a termékük most kerül piacra, amelytől jelentősebb bevétel növekedést várnak. Úgy számolnak, mintegy 200-300 millió forint árbevételt sikerül majd elérniük a kiseső majd 500 millióval szemben.

Német József év elején így beszélt a tavalyi eredményekről.

 

