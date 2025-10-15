Az utóbbi évek legjobb minőségű fűszerpaprikája termett idén Kalocsán, de eltűnhet a piacról a hungarikum

Az utóbbi évek legjobb minőségű fűszerpaprikája termett az idén. A minőség kiváló, bírja a tárolást, nem rothad, mert nem volt eső – mondta Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója a helyi televíziónak, aki a betakarított termés minőségéről és a várható gazdasági eredményekről is beszámolt.

A fűszerpaprika minőségét tekintve a szakemberek úgy vélik, az igazi hungarikum a kalocsai és a szegedi fűszerpaprika Fotó: Kalocsa TV

Így alakult a fűszerpaprika-termés Kalocsa környékén

Németh József a helyi sajtónak úgy nyilatkozott, a nyers fűszerpaprikára nyolc nagyobb mezőgazdasági vállalkozással és 22 családi gazdálkodóval, kistermelővel szerződtek az elmúlt évben, a szerződéssel lefedett terület 310 hektár. Érzékeltetésképpen, az ezredfordulón még 3000 hektár volt a paprika vetésterülete Magyarországon. A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. ezekben a napokban, hetekben végzi a leszerződött területekről beszállított paprika feldolgozását. Folyamatos a beszállítás, és még több napig biztosan eltart, ugyanis a gépi szedés most kezdődött a földeken.

Jelenleg 1000 tonna, azaz 100 vagon paprika van a telephelyen, míg a 70-es években, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. jogelődje még akár 50 ezer tonna nyerspaprikát is felvásárolt egy évben, ami döbbenetes különbség. Előzetes becslése szerint országosan mintegy 3000 tonna lesz a feldolgozott fűszerpaprika mennyisége.

Mindez a foglalkoztatottak számában is megmutatkozik, akkoriban ezernél több munkavállalója volt a cégnek, most ez a szám összesen 116 fő – tájékoztatott a vezérigazgató, aki hozzátette: a cégükön kívül még egy jelentős felvásárló van Magyarországon, amely paprikakrémeket gyárt, ahhoz szerzi be a nyersanyagot.

Németh Józsefék családi érdekeltségébe tartozik húsz éve a Szegedi Fűszerpaprika Zrt. is, amelyet a kalocsai tájkörzethez tartozó sükösdi Házi Piros Paprika Kft. lát el nyersanyaggal, illetve Szerbiából és Spanyolországból importált paprikával dolgoznak, de ez utóbbi egyre kevesebb.

Az unión belül nemigen termesztenek fűszerpaprikát

Talán sokak számára hihetetlen, de az Európai Unión belül rajtunk, magyarokon kívül szinte sehol nem termesztenek fűszerpaprikát. Kivétel Spanyolország egy füstös változattal, amely komoly kincsük, 14-15 euró körüli áron értékesítik kilóját.

Jelentős a kínai importpaprika

A számokból a szakember számára az látszik, hogy már a hazai fogyasztók kiszolgálására sem elég ez a mennyiség, ezért jelentős a beáramló import. Példaként kiemelte, hogy már a magyar fűszerpaprika fővárosában, Kalocsán is található kínai import paprika, a kisebb-nagyobb élelmiszerüzletekben, szabályos eredetmegjelöléssel és viszonylag olcsón.

Az országba zúdul be az importpaprika, amely szinte kizárólag kínai, amely rendkívüli helyzetet eredményez. Ha ez így folytatódik, a magyar paprikának nem sok maradt hátra, hogy a hazai piacon érvényesüljön, megmaradjon. Ki kell mondani, az árérzékeny magyar vásárló sajnos az olcsóbb paprikáért nyúl az üzletekben.

A cég kalocsai telephelyével szomszédos mintaboltjában az idei őrölt paprika kilogrammját – attól függően, hogy milyen minőségű – 5- 6 ezer forintért lehet megvásárolni.