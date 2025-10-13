Hajléktalan emberek számára biztosít étkezést a Hajléktalanokért Közalapítvány

A Hajléktalanokért Közalapítvány EFOP_PLUSZ-5.2.1-23-2024-00001 azonosítószámú számú, Élelmiszer-támogatás biztosítása hajléktalan személyek részére című projektjének következő szakasza 2025. június 23-án indult az Európai Unió támogatásával. A projekt hajléktalan emberek számára nyújt napi egyszeri meleg ételt, valamint kiegészítő jelleggel pszichiátriai, addiktológiai, mentális és fizikai állapotjavítást célzó intézkedéseket. Az ételosztás országosan összesen 98 helyszínen valósul meg hajléktalanellátó szervezetek közreműködésével, átlagosan napi 4200 adag ételt biztosítva a hajléktalan emberek számára. A Széchenyi terv plusz program részeként zajló projekt tervezett futamideje öt év, a vissza nem térítendő támogatás összege 8,5 milliárd forint, amelyet az Európai Szociális Alap Plusz (90 százalék) és Magyarország költségvetése (10 százalék) közösen finanszíroz.

A 2021–2027-es uniós fejlesztési időszakban minden tagállam kijelöli azokat a stratégiai fontosságú műveleteket, amelyek jelentősen hozzájárulnak az adott program céljainak teljesítéséhez. Magyarország ezeket a kiválasztott műveleteket közös néven Pillérekként jelöli, utalva fontosságukra, a fejlesztéspolitikai célkitűzések elérésében betöltött szerepükre. Az Emberi erőforrás-fejlesztési operatív program plusz (EFOP Plusz) egyik kijelölt Pillére az Élelmiszer-támogatás biztosítása hajléktalan személyek részére című projekt.

