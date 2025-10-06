Így erősíti a családokat a kormány

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva az előző év azonos időszakához képest 2,4 százalékkal, a megelőző hónaphoz képest 0,8 százalékkal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,3 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 3,9 százalékkal növekedett. Eközben a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9 százalékkal nőtt az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom elérte az 1.735 milliárd forintot. 2025 január–augusztusában a kiskereskedelemi forgalom volumene 2,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre. 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák. A kormány azonban itt nem áll meg, a Tisza kiszivárgott tervével szemben mi nem elvesszük a magyar családok pénzét, hanem támogatjuk őket, ezért 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is

– reagált a friss adatokra a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány a szépkorúakra is kiemelt figyelmet fordít: már több mint kétmillió nyugdíjas számára postázta ki a harmincezer forintos élelmiszerutalványt, ezáltal tovább fokozva a kiskereskedelmi forgalom bővülését. Egyre több pénz marad a családok és a nyugdíjasok zsebében, ezt döntené romba a Tisza-adó: Brüsszel bábja lebukott, a családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné; Ukrajna és a multik érdekében megemelné a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretenné a magyar vállalkozásokat, ami bércsökkenést, elbocsátásokat, ezáltal pedig a fogyasztás drasztikus visszaesését eredményezné.