Újra mentes Magyarország a veszélyes állatbetegségtől

Visszanyerte Magyarország a kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státusát – jelentette be Nagy István agrárminiszter. Ez egy újabb nagy lépés afelé, hogy az Európai Unión kívüli országokkal helyreálljon a kereskedelem zavartalansága.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 10:28
Fotó: VIARA MILEVA Forrás: Connect Images
Január végén, három Zala vármegyei juhtartó telepen bukkant fel a kiskérődzők pestise, ezeket az eseteket eseteket azonban sikerült megfékezni, a fertőzés további terjedését megállították, és azóta egyetlen új esetet sem igazoltak a szakemberek – közölte közösségi oldalán Nagy István. Az állategészségügyi hatóság még március 3-án az utolsó védő- és megfigyelési körzetet, április 2-ától pedig a további korlátozás alá eső területeket is feloldotta.

kiskérődzők pestise, (160229) -- DAMXUNG, Feb. 29, 2016 (Xinhua) -- A herdsman takes care of Tibetan sheep on the Sensen Spring Pasture in Qiaga Township of Damxung County, southwest China's Tibet Autonomous Region, Feb. 25, 2016. Spring is a season for lamb births. As spring comes, herdsmen living on the 5,000-meter-high Sensen Spring Pasture in Qiaga Township of Damxung County are busy with delivering Tibetan lambs. Tibetan sheep, which mainly live above the elevation of 4,500 meters, are hersmen's essential means of livelihood as well as important means of production. Most Tibetan sheep give birth annually to a single lamb, which usually weighs 2.7-5.0 kilograms at birth. (Xinhua/Chogo) (lfj) (Photo by Chogo / Xinhua via AFP)
A kiskérődzők pestise alóli mentesség után egyszerűbb lesz az unión kívüli export 
Fotó: CHOGO / XINHUA

A hatóság az előírások szerint az utolsó érintett telep végfertőtlenítését követő hat hónap után nyújtotta be a mentesség iránti kérelmet az Állategészségügyi Világszervezethez, amelyet az el is fogadott. 

Ezzel visszaállt Magyarország kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státusa, amely jelentősen hozzájárul a kereskedelem zavartalanságához.

Nagy István felhívta a figyelmet, hogy továbbra is kiemelten fontos a megelőzés és a folyamatos készenlét. Az állattartók szerepe kulcsfontosságú a járványügyi előírások szigorú és következetes betartásában, hiszen csak ezzel tudják minimálisra csökkenteni a betegségek állatállományokba történő újabb behurcolásának lehetőségét.

A hazai juh- és kecsketartók körében nagy aggodalmat váltott ki az is, hogy húsvét előtt megjelent a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) is, amelytől azóta szintén mentes lett Magyarország. Az éppen a legnagyobb exportárbevételt jelentő időszakban tapasztalt járványkitörések ellenére a báránykivitel nem állt le, bár az ár csökkent. Az export fenntartásához a piaci szereplők szerint az agrárdiplomáciai munka mellett az is kellett, hogy a romániai, a magyarországinál súlyosabb kiskérődzők pestise járvány miatt Románia abban az időszakban teljesen zárlat alá került, és az olasz piacon nagyobb tér keletkezett a magyar bárányok számára.

