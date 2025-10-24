infrastruktúraSzatmárnémetim49Szamos ExpresszÓvárgyorsforgalmi út

Összeér a határon az M49-es és a román Szamos expressz: új gyorsforgalmi kapcsolat Magyarország és Románia között

Romániában elkezdődött a Szamos expressz gyorsforgalmi út építése, amely közvetlenül csatlakozik majd a magyarországi M49-eshez a határ mentén. A projekt a magyar–román közlekedési hálózat egyik kulcsfontosságú fejlesztése.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 11:16
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Új, korszerű közúti kapcsolatot teremt Szatmárnémeti és Mátészalka között Magyarország és Románia mostani közúti fejlesztése, jelentősen javítva a térség közlekedési és gazdasági kapcsolatait. A Szamos expressz gyorsforgalmi út közvetlenül kapcsolódik az M49-es úthoz. 

Nyírmeggyes, 2023. augusztus 30.Munkagépek dolgoznak az épülő M49-es gyorsforgalmi út nyomvonalán Nyírmeggyes közelében 2023. augusztus 30-án. A kabinet tervei szerint 2026 végére, a román kormánnyal történő együttműködés segítségével, autópálya fogja összekötni Nyíregyházát és Szatmárnémetit. Az M3-as autópálya és a magyar-román határ között két szakaszban épülő sztráda első, huszonnyolc kilométer hosszú szakaszának építéséhez kezdhetett hozzá a Duna Aszfalt mintegy 175 milliárd forintos beruházással.MTI/Czeglédi Zsolt
A magyar oldalon is nagy elánnal zajlik az M49-es gyorsforgalmi út építése. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A román közúti infrastruktúra-fejlesztésért felelős társaság és a Construcții Erbașu vállalat szerződést írt alá a Szamos expressz (Someș Expres) kivitelezésére – számolt be a Hotnews.ro hírportál. A 10,83 kilométeres szakasz Szatmárnémeti elkerülő útjától indul, majd Óvár településnél éri el a magyar határt, ahol közvetlenül kapcsolódik az M49-eshez. A beruházás értéke 720,48 millió lej (mintegy 142 millió euró), és közvetlenül az építési szakaszba lép, mivel a tervek már korábban elkészültek.

A kétsávos gyorsforgalmi úton óránkénti 120 kilométeres sebességgel lehet majd közlekedni, a projekt két forgalmi csomópontot, két pihenőt és egy karbantartó-ellenőrző központot is tartalmaz. A román fél célja, hogy a beruházás a lehető legrövidebb idő alatt elérje a határt, biztosítva ezzel a folyamatos kapcsolatot a magyar hálózattal.

Forrás: Hotnews.ro

 

A Magyar oldalon jól halad az M49-es építése

Magyarországon az M49-es gyorsforgalmi út első, Mátészalka–Ököritófülpös közötti, 28,15 kilométeres szakaszán már javában zajlanak a munkálatok. A kivitelezés a határhoz vezető folytatást is magában foglalja, így a két ország útjai a jövőben közvetlenül összekapcsolódnak.

A Világgazdaság beszámolója szerint a földmunkák döntő része még idén befejeződik: hat híd már elkészült, tizenöt műtárgyon a pályalemez is megvan. A cél, hogy a tél beállta előtt a pályaszerkezet 26,5 kilométer hosszan elérje a kötőréteges állapotot. A befejezési határidő 2026 szeptember, ezért a kivitelező erőltetett ütemben dolgozik, hogy tartani tudja a tervet.

 

Közös határkapcsolat és gazdasági előnyök

A két projekt együttesen új, korszerű gyorsforgalmi kapcsolatot teremt a Szatmárnémeti–Mátészalka–Debrecen irányban, amely nemcsak a személy- és teherforgalmat gyorsítja fel, hanem a határ menti gazdasági térség fejlődését is ösztönzi.

Az új útszakasz jelentős mértékben csökkenti majd az áthaladási időt a két ország között, valamint tehermentesíti a jelenlegi főutakat és településeket.

A magyar és román fejlesztések összehangolásával a térség a következő években a magyar–román közúti infrastruktúra egyik legfontosabb csomópontjává válhat.

