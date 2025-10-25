egészségpénztárspórolásmegtakarítás

Ezzel a megoldással a karácsonyi ajándék költségein is egyszerűbben lehet spórolni

Az idei év több könnyítést is hozott az egészségpénztári egyenlegek felhasználásánál, így akár a karácsonyi ajándékvásárlás költségein is egyszerűbben lehet spórolni ezzel a megtakarítássa. Egyre több pénz áramlik egészségpénztári megtakarításokba, és a taglétszám is folyamatosan nő a kasszáknál.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 9:05
Az idei év több könnyítést is hozott az egészségpénztári egyenlegek felhasználásánál, így akár a karácsonyi ajándékvásárlás költségein is egyszerűbben lehet spórolni Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Több, jelentős könnyítést is hozott az idei nyár az egészségpénztári megtakarításoknál: egyrészt az iskolakezdési szolgáltatásokon belül elszámolható eszközök köre számos számítástechnikai eszközzel bővült, másrészt az önsegélyező szolgáltatásoknál – ahová az iskolakezdés támogatása is tartozik – megszűnt az addig előírt 180 napos várakozási idő is – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Mindezek alapján – teszi hozzá – egy sor számítástechnikai eszköz megvásárolható – akár közvetlenül a befizetést követően – az egészségpénztári egyenleg terhére, így ezeknek a könnyítéseknek akár a karácsonyi bevásárlások időszakában is jelentőségük lehet.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint pedig nem elhanyagolható az a megtakarítás, amit így el lehet érni: 

az egészségpénztári tagok az adott évi befizetések 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot minden évben visszaigényelhetnek a személyi jövedelemadójukból. 

– Ha a pénztár által levont működési költséget is figyelembe vesszük, a megtakarítás akár 15 százalék is lehet az adott eszköz – notebook, tablet, asztali gép vagy éppen monitor – árából. Arra viszont érdemes figyelni, hogy az iskolakezdési támogatás címén felhasználható keret gyermekenként évi 290 800 forint (vagyis a bruttó minimálbér összege), és a jogosultságot igazolni kell – emeli ki Barát Mihály.

Egyre több a pénztártag, nőnek a befizetések is

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elmúlt időszakban stabilan emelkedett a taglétszám a hazai egészségkasszáknál. Az idei év júniusának végén 1,226 millió tagot tartottak nyilván az egészségpénztárak, ami érezhető, bő hat százalékos – hozzávetőleg hetvenezer fős – emelkedés 2024. derekához képest. 

Eközben a tagok által befizetett tagdíjak összege több mint 18 százalékkal, 34,1 milliárd forintra ugrott éves összevetésben. Meggyőző mértékben, több mint tzszázalékkal emelkedett az éve első felében a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is, és meghaladta az 5,3 milliárd forintot.

A pénztárak szolgáltatási kiadásainak két legnagyobb szeletét változatlanul a gyógyszerre, illetve magánegészségügyi ellátásra fordított összegek adják: előbbiek részesedése 39, utóbbiaké 38,2 százalékot tett ki 2025. első felében. Az önsegélyező, más néven ernyőszolgáltatások közül a jelzáloghitel törlesztésének támogatása emelkedik ki: ennek az összege hat hónap alatt meghaladta a kétmilliárd forintot, ami figyelemre méltó, bő 35 százalékos ugrás a megelőző év azonos időszakához képest.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRuszimusz

Bizony, bizony, ezt mind meg kellene magyarázni...

Bayer Zsolt avatarja

Tessék csak nézegetni fotókat, olvasgatni tényeket, feltenni a kérdéseket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.