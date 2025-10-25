Ezzel a megoldással a karácsonyi ajándék költségein is egyszerűbben lehet spórolni

– Több, jelentős könnyítést is hozott az idei nyár az egészségpénztári megtakarításoknál: egyrészt az iskolakezdési szolgáltatásokon belül elszámolható eszközök köre számos számítástechnikai eszközzel bővült, másrészt az önsegélyező szolgáltatásoknál – ahová az iskolakezdés támogatása is tartozik – megszűnt az addig előírt 180 napos várakozási idő is – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Mindezek alapján – teszi hozzá – egy sor számítástechnikai eszköz megvásárolható – akár közvetlenül a befizetést követően – az egészségpénztári egyenleg terhére, így ezeknek a könnyítéseknek akár a karácsonyi bevásárlások időszakában is jelentőségük lehet.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint pedig nem elhanyagolható az a megtakarítás, amit így el lehet érni:

az egészségpénztári tagok az adott évi befizetések 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot minden évben visszaigényelhetnek a személyi jövedelemadójukból.

– Ha a pénztár által levont működési költséget is figyelembe vesszük, a megtakarítás akár 15 százalék is lehet az adott eszköz – notebook, tablet, asztali gép vagy éppen monitor – árából. Arra viszont érdemes figyelni, hogy az iskolakezdési támogatás címén felhasználható keret gyermekenként évi 290 800 forint (vagyis a bruttó minimálbér összege), és a jogosultságot igazolni kell – emeli ki Barát Mihály.

Egyre több a pénztártag, nőnek a befizetések is

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elmúlt időszakban stabilan emelkedett a taglétszám a hazai egészségkasszáknál. Az idei év júniusának végén 1,226 millió tagot tartottak nyilván az egészségpénztárak, ami érezhető, bő hat százalékos – hozzávetőleg hetvenezer fős – emelkedés 2024. derekához képest.

Eközben a tagok által befizetett tagdíjak összege több mint 18 százalékkal, 34,1 milliárd forintra ugrott éves összevetésben. Meggyőző mértékben, több mint tzszázalékkal emelkedett az éve első felében a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is, és meghaladta az 5,3 milliárd forintot.

A pénztárak szolgáltatási kiadásainak két legnagyobb szeletét változatlanul a gyógyszerre, illetve magánegészségügyi ellátásra fordított összegek adják: előbbiek részesedése 39, utóbbiaké 38,2 százalékot tett ki 2025. első felében. Az önsegélyező, más néven ernyőszolgáltatások közül a jelzáloghitel törlesztésének támogatása emelkedik ki: ennek az összege hat hónap alatt meghaladta a kétmilliárd forintot, ami figyelemre méltó, bő 35 százalékos ugrás a megelőző év azonos időszakához képest.