Egyre több banknál érhető el a Minősített Vállalati Hitel

A bizonytalan világgazdasági környezet ellenére a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon.

2025. 10. 14. 13:22
Egyre kevesebb a csúszásban lévő adós, miközben kapkodnak a hitelekért a magyarok Forrás: Shutterstock
Az OTP Bank, az Erste Bank, az MBH Bank és a K&H Bank után már a Raiffeisen, az UniCredit Bank és a CIB Bank kínálatában is elérhetővé váltak a Minősített Vállalati Hitelek. Ezzel már hét nagybank fiókjaiban megtalálhatók a kis- és középvállalkozások széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű, kedvező árazású piaci alapú hitelek, amelyek nagy előnyt jelenthetnek a beruházást tervezők számára – áll a jegybank közleményében.

Minősített Vállalati Hitel
A Minősített Vállalati Hitelben minden hazai kkv megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét. Fotó:  Getty Images

Minősített Vállalati Hitel – hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat

A bizonytalan világgazdasági környezet ellenére a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező kondíciókkal forintalapú hitelhez a beruházásaikhoz.

A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően. Az új termék már hét nagybank fiókjaiban elérhető: 

  • az OTP Bank, 
  • az Erste Bank, 
  • az MBH Bank, 
  • a K&H Bank, 
  • a Raffeisen Bank, 
  • az UniCredit Bank
  • és a CIB Bank fiókjaiban.

A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat. A vállalkozások tájékozódását szolgáló információk és az MVH-t forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján elérhető.

