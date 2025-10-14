Egyre több banknál érhető el a Minősített Vállalati Hitel

Az OTP Bank, az Erste Bank, az MBH Bank és a K&H Bank után már a Raiffeisen, az UniCredit Bank és a CIB Bank kínálatában is elérhetővé váltak a Minősített Vállalati Hitelek. Ezzel már hét nagybank fiókjaiban megtalálhatók a kis- és középvállalkozások széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű, kedvező árazású piaci alapú hitelek, amelyek nagy előnyt jelenthetnek a beruházást tervezők számára – áll a jegybank közleményében.
Minősített Vállalati Hitel – hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat
A bizonytalan világgazdasági környezet ellenére a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező kondíciókkal forintalapú hitelhez a beruházásaikhoz.
A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően. Az új termék már hét nagybank fiókjaiban elérhető:
- az OTP Bank,
- az Erste Bank,
- az MBH Bank,
- a K&H Bank,
- a Raffeisen Bank,
- az UniCredit Bank
- és a CIB Bank fiókjaiban.
A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat. A vállalkozások tájékozódását szolgáló információk és az MVH-t forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján elérhető.