Most érdemes körülnézni a személyi kölcsönök piacán is

Várható volt, hogy a személyi kölcsön kamatok elindulnak lefelé – értékelte a szeptemberi változásokat Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu hitelszakértője. Volt persze, miért erre számítani, hiszen a tavasz második felében még emelkedést láttunk: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint a személyi kölcsönök átlagos hitelköltség mutatója a márciusi 15,87 százalékról júniusra 16,11 százalékra nőtt. A trend azonban júliustól megfordult, és ma már egyértelműen a csökkenés felé tartunk.

Gergely Péter emlékeztetett arra, hogy

alig néhány hónapja a nagybankok többsége még két számjegyű kamattal kínálta legkedvezőbb személyi kölcsönét, mára azonban alig maradt ilyen.



A BiztosDöntés.hu szakértője szerint az év második felében további akciók jöhetnek, év végén ugyanis rendszerint nő a hitel iránti kereslet. Ezért nem lenne meglepő, ha az ősz előrehaladtával még kedvezőbb kamatokat látnánk – vélekedett Gergely Péter.

Ami kissé meglepő, az az, hogy a klasszikus nagybankok mellett a fogyasztási hitelek specialistái, a Cofidis és a Provident is a legolcsóbbak között szerepel, mégpedig akár kisebb hitelösszeg igénylésekor is.

Ugyanakkor a szakértő szerint nem elegendő a kamatokat nézni, fontos azt is ellenőrizni, hogy mit vár el cserébe a bank.

Vannak ugyanis olyan feltételek – például jövedelem érkeztetésének a vállalása –, amelyeket a futamidő végéig teljesíteni kell, különben a kamatkedvezmény elveszik, így a hitel megdrágul.