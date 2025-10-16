Otthon start: láthatóan lassult a lakások drágulása

Kifejezetten lelassította az Otthon start program a legkeresettebb, leggyorsabban eladható fővárosi használt garzonlakások drágulási tempóját, pedig ezek az ingatlanok az elmúlt 12 hónapban több mint harminc százalékkal emelkedtek, vagyis árrobbanáson mentek keresztül. A 30–50 négyzetméteres budapesti használt lakások árai az intenzív vevői roham ellenére sem szaladtak el a program kihirdetése óta az Ingatlan.com friss összeállítása szerint.

A tulajdonosok által eladásra kínált 30–50 négyzetméteres fővárosi lakások négyzetméterárainak középértéke 2024 októbere és 2025 júliusa között 1,1 millióról 1,45 millió forintra nőtt, ami kilenc hónap alatt 32 százalékos drágulást jelentett.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte:Ez az időszak elsősorban az állampapírpiacról az ingatlanpiacra visszatérő befektetők keresleti hullámáról szólt a fővárosban. A befektetők intenzív kereslete a saját célra vásárlókat is a piacra kényszerítette a tempós drágulás miatt, ami magas szinten tartotta a fővárosi garzonlakások áremelkedési tempóját.

Az Otthon start program júliusi bejelentése követően viszont látványosan lelassult a drágulás a 3 százalékos hitelprogram indulásáig: július és szeptember között a tulajdonosok kínálatában már csak 3 százalékkal emelkedtek a garzonlakások árai Budapesten.

Érdekes ugyanakkor, hogy a lakásáremelkedés dinamikája nem egységes: az ingatlanközvetítők által eladásra kínált 30–50 négyzetméteres fővárosi használt lakások ára július és szeptember között 7,6 százalékkal nőtt, ami a kéthavi tulajdonosi áremelkedésnek több mint duplája.

– A program szeptemberi indulása óta viszont mind a több ezer használt garzonlakást magában foglaló tulajdonosi, mind pedig a közvetítői kínálatban még tovább lassult a használt budapesti kislakások áremelkedési dinamikája: előbbieknél 1,5, utóbbiaknál 0,9 százalékot tett ki október közepéig – tette hozzá az Ingatlan.com szakértője.

Otthon start: segít az árplafon

Balogh László hozzáfűzte, hogy a garzondrágulás lassulása főként az Otthon start program másfél millió forintos négyzetméter-árplafonjának köszönhető. A fővárosi garzonpiacban kulcsszerepet játszó másfél milliós négyzetméterár-korlát az első lakásvásárlóknál egyfajta hatósági ársapkaként működik, ami a gyakorlatban nem csak a 3 százalékos hiteligénylők számára jelent árplafont. Az adatok alapján a másfél milliós négyzetméterár-korlát megakadályozta, hogy az évek óta nem látott keresleti roham újabb árrobbanást indítson el, és így hozzájárult az árszint stabilizálásához. A szakértő szerint, ha a tavaly ősztől júliusig tartó, gyors ütemű áremelkedés tempója kitartott volna október közepéig, akkor a garzonok négyzetméterár-növekedése éves alapon akár 43 százalékkal is emelkedhetett volna.