Otthon start: mit mutatnak a szeptemberi számok?

Jelentős keresletet generált a szeptemberben elindult Otthon start program a K&H szerint. Az első hónapban a pénzintézethez munkanaponként átlagosan kétszáz igénylést nyújtottak be az első lakásuk megvásárlására az érintettek. Közülük számos lakáshitel igénylésnél már megtörtént a befogadás. A programhoz kapcsolódó igényléseknél az átlagos futamidő 22 év, ami meghaladja a piaci lakáshitelekre jellemző 18 éves átlagos futamidőt. Emellett a szóban forgó lakáshitelek 37 millió forintos összege 32 százalékkal meghaladja a piaci konstrukciók 28 millió forintos összegét – közölte a bank.

Szeptemberben jelentős forgalmat generált a bankoknál az Otthon start program. Fotó: Kallus György

Az elsőlakás-vásárlók a program keretében az állami támogatásnak köszönhetően maximum 3 százalékos kamattal vehetnek fel legfeljebb ötvenmillió forintos lakáshitelt 25 éves futamidőre. A pénzintézet már a szeptemberi rajt előtt felkészült a rohamra, ugyanis előminősítésekkel és értékbecslésekkel segítette a gyors hitelügyintézést.

– Az első hónapban a K&H-hoz összesen közel háromezer hiteligénylést nyújtottak be a programban. Ez a munkanapokat tekintve napi átlagban majdnem kétszáz hiteligénylésnek felel meg. Ezen belül a negyedik szeptemberi hét végére számos hitel befogadása is megtörtént. A K&H a lehető leggyorsabb ügyintézéssel bírálja el a lakáshiteleket, hogy az igénylők mielőbb megkaphassák a hitelt, és beköltözhessenek a megvásárolt lakóingatlanba – értékelte a program indulását követő időszakot Molnár Gergő, a K&H lakossági marketingvezetője. Közölte továbbá, hogy szeptember közepén megtörtént az első Otthon start lakáshitel folyósítása is. Egy kecskeméti lakóingatlanról volt szó, amelynek megvételére 29 millió forintos hitelt vett fel a vásárló. Azóta több lakáscélú hitel is folyósításra került, különböző földrajzi elhelyezkedésű ingatlanokra, köztük budapesti, délkeleti és délnyugati régiókban található lakóingatlanokra is.

Molnár Gergő beszélt arról is, hogy vannak olyan igénylések, amelyeket kénytelen elutasítani a pénzintézet. Ezekben az esetekben általában arról van szó, hogy:

nem hitelezhető az adott lakóingatlan,

nincs elegendő jövedelme az igénylőnek,

emellett gyakori az is, hogy az elmúlt tíz évben volt ötven százalékot meghaladó tulajdoni hányada egy másik ingatlanban, márpedig ez kizáró okot jelent az Otthon start program esetében.

Fontos kiemelni, hogy ezek az ügyfelek törvényi okok miatt nem hitelezhetők ezzel a termékkel – tehát nemcsak a program feltételei miatt, hanem jogszabályi korlátok miatt is kizárhatók. A pénzintézet egyúttal megerősítette a korábbi várakozását, miszerint a programnak köszönhetően az idei év utolsó hónapjaiban a lakáshitel-volumen ötven százalékkal meghaladhatja az egy évvel korábbi szintet. Ezen belül pedig az államilag támogatott konstrukciók aránya hetven százalékra emelkedhet a K&H-nál.