Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

gazdaságVállalkozások fókuszbanfelmérés

Régen látott optimizmus uralkodik a cégek körében

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint októberben az üzleti szektor és a fogyasztók is kissé derűsebb várakozásokat fogalmaztak meg, mint szeptemberben. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúraindexe bő egy ponttal a tizenhárom havi csúcsára emelkedett. A cégek foglalkoztatási hajlandósága kissé javult, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás viszont nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága érezhetően kedvezőbbé vált.

2025. 10. 22. 12:00
Optimistábbak lettek a vállalkozások Fotó: Shutterstock
Október a harmadik olyan egymást követő hónap, amikor a GKI üzleti bizalmi indexe a megelőző hónaphoz képest emelkedett, s ezzel az értéke a tizenhárom havi csúcsra ért fel. Ugyan az ipari és az építőipari bizalmi index alig változott szeptemberhez képest, de a kereskedelmi három, a szolgáltatói mutató pedig két ponttal emelkedett. Az ipari index tizenhat, a kereskedelmi tizenhárom, míg a szolgáltatói tizenkét hónapja nem járt ilyen magasan. A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

 

A szolgáltatói szektor a legoptimistább

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest enyhén javult. A következő három hónapban a vállalkozások hét százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt. A leginkább optimista szektor az üzleti szolgáltatások, itt a létszám bővítését tervezők aránya némileg meghaladja az elbocsátásokra készülőkét.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága októberben minden ágazatban érezhetően javult. Az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától, a kereskedő- és a szolgáltatócégeket ez kevésbé zavarja.

Az árindikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus és szeptember után októberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre nyolc százaléka készül. 

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke októberben kismértékben, bő egy ponttal volt magasabb, mint szeptemberben, de e mutató így is a tizennégy havi csúcsára ért fel. Az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése alig változott, de a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások érezhetően javultak szeptemberhez képest. Az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének értékelése nem változott. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése az előző havinál kedvezőbb lett. A lakosság inflációs várakozása csökkent, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás az év kilencedik hónapjához képest javult.

