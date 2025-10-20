Varga Mihály: A kiszámítható monetáris politika elősegítette az infláció csökkenését

Varga Mihály hozzátette: az irány jó, azonban mind a belföldi, mind pedig a globális folyamatok arra figyelmeztetnek, hogy az óvatosságot továbbra is fenn kell tartani, különös figyelemmel az inflációt befolyásoló tényezőkre – jelezte. Megjegyezte: a 2024-es év teljes egészében a jegybank előző vezetésének idejére esik. Felidézte: már a tavaly decemberi elnökjelölti meghallgatáson is azt az álláspontot képviselte, hogy az MNB-nek a transzparens működés mellett a törvényben meghatározott alapmandátumára kell koncentrálnia, amely az árstabilitás elérése és fenntartása, a stabilitásorientált monetáris politikával, kiszámítható befektetési környezet fenntartásával.

Varga Mihály: A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, az infláció 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult (Forrás: Facebook/Varga Mihály)

Közölte: az átláthatóbb működés érdekében az új jegybanki vezetés hivatalba lépését követően új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadtak el. Júniusban az igazgatóság elfogadta a 2025-ös pénzügyi terv módosítását, és 10 százalékkal csökkentették a működési költségeket.

Áttekintették az ingatlanok hasznosítását is, ahogy az alapfeladat ellátására összpontosítás, illetve az egyéb tevékenységek mérséklése magával hozta a személyi állomány racionalizálását, így a dolgozók létszáma 15 százalékkal csökkent – sorolta.

Varga Mihály beszámolója szerint késlekedés nélkül hozzáláttak a jegybanki alapítványok működésének felülvizsgálatához is, az alapítvány új vezetése megtette a szükséges feljelentéseket, jelenleg az ügyészség nyomoz. Megemlítette azt a feljelentést is, amelyet az MNB a múlt héten a Szabadság téri székház felújításához kapcsolódóan nyújtott be.

Kezdeményezték egy új, nemzetközi alelnökség létrehozását az MNB-ben, hogy a monetáris politika nemzetközi összefüggései megfelelő súlyt képviseljenek a jegybanki tevékenységben.

Megjegyezte, hogy az MNB vezetői és szakértői több mint 320 nemzetközi testület munkájában vesznek részt, magas színvonalat képviselnek a nemzetközi kutatómunkában.

Összegzése szerint a jegybank vezetése az elmúlt fél évben az előzetesen megfogalmazott világos célok mentén haladt. A jövőben ugyanezt tervezik az árstabilitás biztosítása, az infláció leszorítása, valamint a magyar gazdaság fenntartható fejlődése érdekében – húzta alá.

Az MNB 2024-es évről szóló üzleti jelentését ismertetve közölte azt is, hogy a 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, az infláció 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult.