Nagyot hibázott az egyik legnagyobb e-kereskedelmi platform – a versenyhivatal vizsgálja, teljesültek-e a vállalások

A GVH gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek. A versenyhivatal most megnézi, hogy a Wish végrehajtotta-e a vállalásokat.

2025. 10. 27. 11:09
Illusztráció Fotó: Andrey_Popov Forrás: Shutterstock
Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait. A kaliforniai központú Wish üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, többek között mintegy 100–150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták, hogy elkerülhessék a bírságot. Most kiderül, mit teljesítettek ezekből.

Wish, Worried teen reading bad news online sitting on a couch in the living room at home
A Wishen a fogyasztókat visszaszámláló óra sürgette egyes „azonnali ajánlatok” elfogadására. Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

A Wishen áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek

A Gazdasági Versenyhivatal 2023 februárjában zárta le vizsgálatát az egyik legnépszerűbb nemzetközi e-kereskedelmi piactér, a Wish platform működtetőivel szemben. Az eljárás 2021-ben azért indult, mert a platform üzemeltetői valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal jártak el a Wish piactér ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának kialakítása és ellenőrzése során. A GVH gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek, a fogyasztókat pedig visszaszámláló óra sürgette egyes „azonnali ajánlatok” elfogadására.

Ez esetben a GVH jelentős bírságot szabhat ki

A platform kaliforniai központú és európai – Hollandiában bejegyzett – működtetői az eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel a feltárult, kifogásolható gyakorlatok orvoslására. A Wish többek között vállalta, hogy 

1500 forintos jóvátételt (kreditjóváírást) kap minden magyar felhasználó, aki az azonnali ajánlatra kattintva vásárolt a platformon 2021-ben. 

  • A jóvátétel mintegy 100–150 ezer fogyasztót érintett. 
  • A cégek emellett vállalták azt is, hogy fogyasztói tudatosságot erősítő kampányt indítanak,  
  • valamint a korábbiaknál hatékonyabb, független auditálással igazolt intézkedéseket vezetnek be a piacterükön áruló kereskedők magatartásainak ellenőrzésére. 

    A vállalkozások vállalták továbbá azt is, hogy nem alkalmazzák a GVH által kifogásolt árengedmény-feltüntetési gyakorlatot és „azonnali ajánlataikat”.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen, úgynevezett utóvizsgálat elrendelésével vizsgálja a cégek által felajánlott – és a GVH által kötelezővé tett – vállalások teljesítését. A nemzeti versenyhatóság ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni a GVH felé. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.

