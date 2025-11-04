Meghozta a fordulatot a lakásépítések terén az Otthon Start program: ugrásszerűen megnőtt az építési engedélyek száma

A kormányzat két programot is indított a lakásépítések serkentésére: a lakhatási tőkeprogramot, ami inkább egy kínálati program és az Otthon Startot, ami inkább egy keresleti program. Azért csak inkább, mert az alacsony kereslet az egyik fő oka annak, hogy kevés új lakás épül – az építőipar képes lenne többet is építeni, ahogyan néhány éve is képes volt, így ez végső soron a kínálatra is visszahat - közölte Regős Gábor a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által ma közzétett adatokra reagálva az elmező hozzátette: az Otthon Start hatására tehát a fejlesztők leporolhatják a terveiket és beindíthatják a lakásépítéseket – ezek elkészülte persze idő, ennek hatását nem az idei évben fogjuk látni. Ezt a potenciális növekedést mutatja, hogy az első három negyedévben a kiadott új építési engedélyek száma 37 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – remélhetőleg ebből a következő években ténylegesen is épülnek majd lakások, ez az életminőség és az építőipar szempontjából is fontos tényező

A KSH tájékoztatása szeirnt, az idei év első három negyedévében 7490 új lakás épült, ami 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, ugrásszerűen megnőtt ugyanakkor a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma: a 19 947-es darabszám 37 százalékkal haladta meg a 2024-es év azonos időszakának értékét.

A fővárosban 9,1, a megyei jogú városokban 33, a községekben 22 százalékkal kevesebb lakás épült. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé (1,5 százalékkal) az átadott lakások száma – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból.

A területi koncentráció továbbra is erős a fővárosban: Budapest 2509 új lakásának 57 százaléka három kerületben épült fel: a VIII. kerületben 631, a XI. kerületben 421, a IX. kerületben 379 új lakást vettek használatba.

Az építési engedélyek növekedésében is erős a területi koncentráció a fővárosban, illetve annak néhány kerületében. Budapesten összesen 7841 lakás építésére adtak engedélyt, 2,3-szer többre, mint egy évvel korábban. Csak a XI. kerületben mintegy 3400 engedélyt adtak ki, a XIII. kerületben pedig valamivel több mint 1500-at. A négy legtöbb építési engedélyt kiadó fővárosi kerületben (XI., XIII., X., XV.) engedélyezték a lakások több mint háromnegyedét.