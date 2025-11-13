árréscsökkentéskereskedelemélelmiszer

Meghosszabbítják és kiterjesztik az árréscsökkentést, újabb termékek válnak olcsóbbá

A kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében 2026. február 28-ig meghosszabbítja és december 1-jétől további 14 termékre kiterjeszti az árréscsökkentést. A módosításokról szóló kormányrendeletet csütörtökön este hirdetik ki a Magyar Közlönyben. Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

2025. 11. 13. 17:21
Fotó: Vémi Zoltán
A családok és a nyugdíjasok védelme elsődleges szempont, ezért a kormány az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet és a drogériai termékek árának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 93/2025. (V. 8.) kormányrendelet módosításáról döntött – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közleményéből. A tárca közlése szerint a kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentést, valamint az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-jétől kiterjeszti az alábbi 14 élelmiszer termékkörre:

árréscsökkentés
Újabb 14 termék lesz olcsóbb az árréscsökkentésnek köszönhetően   Fotó: Vémi Zoltán
  • marha-fehérpecsenye, 
  • marhafelsál, 
  • sertés ájas és sertésmájkrém, 
  • félkemény sajt, sajtkrém, 
  • kenhető sajt, 
  • alma, 
  • körte, 
  • szilva, 
  • szőlő, 
  • fejes káposzta, 
  • paradicsom, 
  • vöröshagyma, 
  • zöldpaprika, 
  • bébiétel.

A módosításokról szóló kormányrendelet csütörtökön este hirdetik ki a Magyar Közlönyben.

Az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek. A kormány azonban itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

A kormány családbarát adópolitikája, nyugdíjasokat támogató és árcsökkentő intézkedései együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a magyar családok zsebében, ami élénkíti a lakossági fogyasztást, ezáltal fokozza a gazdasági növekedést – zárul a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.

