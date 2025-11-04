Visszaüt a német kormány Kína ellenessége: a Bosch két üzemében jelentett be rövidített munkaidőt

Sokkhullámokat vált ki a német ipari cégek körében a chipválság. A Bosch autóipari beszállító két telephelye lehet a következő áldozat. A vállalat rövidített munkaidőt kért ansbachi és salzgitterbeli üzemeiben. Körülbelül 1000 alkalmazottat érintene a válság - írja a német Bild.

Fotó: nitpicker / Shutterstock

„Jelenleg mindent előtérbe helyezünk, hogy kiszolgáljuk ügyfeleinket, és elkerüljük vagy minimalizáljuk a termelési korlátozásokat” – nyilatkozta a Bosch szóvivője. A vállalat azonban ezzel egyidejűleg lefektette az alapokat a termelés leállítására. A Bosch megerősítette a Német Hírügynökségnek (dpa), hogy rövidített munkaidős kompenzációt kérelmezett a Szövetségi Munkaügyi Hivataltól az alsó-szászországi salzgitterbeli és a frankföldi ansbachi üzemében.

Csiphiány alakult ki a Kínával folytatott harc miatt

A német kormány által Kínával folytatott vita miatt, a holland Nexperia gyártó már nem tud félvezetőket szállítani. A helyzet negatív oldala először a Volkswagen érintette, majd más ipari vállalatok is sorra jelezték, hogy baj van. A mostani bejelentés eredményeként az Ansbachban dolgozó 2500 Bosch-alkalmazott közül 650-en kényszer szabadságra mehetnek. Salzgitterben az 1300 alkalmazott közül 400-at érinthet a kialakult helyzet.

Akár több tízezer embert helyezhetnek rövidített munkaidőre a Volkswagen wolfsburgi üzemében, miután sajtóhírek szerint utolérte a csiphiány a német konszernt is. Bár ezt a cég tagadja, információk szerint a gyártáshoz szükséges anyagokból már igen rövid időn belül kifogyhatnak. A német autóipar válsága egyre súlyosabb. Nem elég, hogy a német konszern már október elején Drezdában és Zwickauban is csökkentett műszakra állt át az elektromos autók gyenge kereslete miatt, most a legnagyobb gyárában, a wolfsburgiban is hasonlóra készül – derül ki a Die Welt cikkéből.



