üzemNémetországVolkswagenKínaBosch

Visszaüt a német kormány Kína ellenessége: a Bosch két üzemében jelentett be rövidített munkaidőt

Az intézkedés több száz alkalmazottat érinthet két Bosch telephelyen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 17:07
Fotó: nitpicker Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokkhullámokat vált ki a német ipari cégek körében a chipválság. A Bosch autóipari beszállító két telephelye lehet a következő áldozat. A vállalat rövidített munkaidőt kért ansbachi és salzgitterbeli üzemeiben. Körülbelül 1000 alkalmazottat érintene a válság - írja a német Bild.

Hannover, Germany - April 3, 2025: Logo of Robert Bosch GmbH in Hannover, Germany - BOSCH is a German multinational engineering and technology company headquartered in Gerlingen
Fotó: nitpicker / Shutterstock

„Jelenleg mindent előtérbe helyezünk, hogy kiszolgáljuk ügyfeleinket, és elkerüljük vagy minimalizáljuk a termelési korlátozásokat” – nyilatkozta a Bosch szóvivője. A vállalat azonban ezzel egyidejűleg lefektette az alapokat a termelés leállítására. A Bosch megerősítette a Német Hírügynökségnek (dpa), hogy rövidített munkaidős kompenzációt kérelmezett a Szövetségi Munkaügyi Hivataltól az alsó-szászországi salzgitterbeli és a frankföldi ansbachi üzemében.

Csiphiány alakult ki a Kínával folytatott harc miatt

A német kormány által Kínával folytatott vita miatt, a holland Nexperia gyártó már nem tud félvezetőket szállítani. A helyzet negatív oldala először a Volkswagen érintette, majd más ipari vállalatok is sorra jelezték, hogy baj van. A mostani bejelentés eredményeként az Ansbachban dolgozó 2500 Bosch-alkalmazott közül 650-en kényszer szabadságra mehetnek. Salzgitterben az 1300 alkalmazott közül 400-at érinthet a kialakult helyzet.

Akár több tízezer embert helyezhetnek rövidített munkaidőre a Volkswagen wolfsburgi üzemében, miután sajtóhírek szerint utolérte a csiphiány a német konszernt is. Bár ezt a cég tagadja, információk szerint a gyártáshoz szükséges anyagokból már igen rövid időn belül kifogyhatnak. A német autóipar válsága egyre súlyosabb. Nem elég, hogy a német konszern már október elején Drezdában és Zwickauban is csökkentett műszakra állt át az elektromos autók gyenge kereslete miatt, most a legnagyobb gyárában, a wolfsburgiban is hasonlóra készül – derül ki a Die Welt cikkéből. 


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.