Időkorlát nélkülivé válik a CSOK Plusz egyik legfontosabb feltétele

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

A kormány eltörölte az otthonteremtési támogatások egyikének talán legfontosabb időbeli korlátozását. A legújabb rendeletmódosítás a gyermekvállalás előtt állóknak nyújt garanciát arra, hogy a jövőben is életkori megkötés nélkül számíthatnak a CSOK Pluszra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 9:02
20210209 Győr Házasság hete Győr- házaspárok Képen: Bartal Orsi Bartal Máté, Bartal Gergő Bartal Lilla Bartal Kinga Fotó: Nagy Gábor NG Kisalföld Fotó: Nagy Gábor
A kormányzat családokat támogató politikája újra megnyilvánul. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet egy lényeges ponton módosítja a CSOK Plusz hitelprogram jogosultsági feltételeit. A döntés célja, hogy a várandós vagy örökbefogadási eljárásban részt vevő nők számára 2025. december 31-e után is, időkorlát nélkül biztosítsa a kedvezményes lakáshitel igénylésének lehetőségét.

Új könnyítés érkezik a CSOK Pluszba. A kép illusztráció. /Fotó: Németh András Péter
Még elérhetőbbé válik a CSOK Plusz

A módosítás értelmében a jövőben is életkorukra való tekintet nélkül igényelhetik a CSOK Plusz kölcsönt azok a nők, akiknél a kérelem benyújtásának időpontjában már legalább tizenketted hete fennáll a várandósság. Ugyanez a kedvezmény vonatkozik azokra is, akik az illetékes gyámhatóságnál már a kölcsönkérelem benyújtása előtt – de 2024. január 1-jénél nem régebben – személyesen örökbefogadást kérelmeztek. Ezt a tényt a gyámhatóság által kiállított jegyzőkönyvvel vagy hatósági bizonyítvánnyal kell majd igazolni.

A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, amelyeknél a feleség még nem töltötte be a negyvenegyedik életévét. Ez alól a szabály alól az előrehaladott várandósság vagy a folyamatban lévő örökbefogadási eljárás eddig is kivételt jelent. Az eredeti szabályozás azonban ezt a méltányossági lehetőséget csak 2025. december 31-ig biztosította volna. A mostani kormányzati döntés ezt az időbeli korlátozást szünteti meg, kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé téve a családalapítást a jövőben is, megerősítve a kormányzat elkötelezettségét a gyermekvállalás támogatása mellett.
 

A CSOK Pluszra vonatkozó korábbi könnyítésről itt írtunk korábban.

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

