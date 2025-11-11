agrártámogatásokEU Közös AgrárpolitikaEurópai Unió

Megmenekült a kontinens mezőgazdasága, meghátrált Ursula von der Leyen

Bár hónapokig fenyegetettségben élhettek az uniós gazdálkodók, az Európai Bizottság végül beadta a derekát, így a mezőgazdaság a következő hét évben is biztonságban lesz. Miután a brüsszeli testület engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében, a Parlament centristái sem mertek az uniós költségvetés egyik legfontosabb pontja ellen szavazni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 8:22
Az Európai Parlament centrista csoportjai visszavonták a költségvetés elleni fenyegetésüket, miután Brüsszel engedményeket tett az európai gazdáknak járó pénzek ügyében, az új szabályok pedig biztosítják, hogy a pénzek valóban oda érkezzenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk – írja a Világgazdaság. Az Európai Parlament centrista csoportjai visszakoztak: mégsem utasítják el a következő hétéves EU-költségvetés kulcsfontosságú részét, miután az Európai Bizottság ráeszmélt, hogy mezőgazdaságot megéri támogatni. Igaz, ehhez az ellenzéknek egy lázadással is meg kellett fenyegetnie a pártokat, miközben a több mint egy éve tartó gazdatüntetések visszatérése sem volt túl vonzó a testület számára.

A hétvégi módosítások értelmében a tagállamoknak szánt támogatások legalább 10 százalékát mezőgazdaságra kell fordítani, ezzel megvédve a kontinens élelmiszerpiaci függetlenségét. 

Ezzel párhuzamosan pedig a tagállamok vezetői is több beleszólást kapnak a döntéshozatalba miközben az Európai  Parlament nagyobb szerepet kap majd az uniós pénzek elosztásában. További részletek a Világgazdaság cikkében.

