JanafkőolajMol

Fontos bejelentés tett a horvát miniszterelnök az Adria-kőolajvezetékről

Plenkovic azokra a sajtóhírekre reagált, miszerint a Mol-csoport érdeklődik részesedés megvétele iránt a Janafban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 15:11
A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Fotó: Fotó: Noomcpk / Shutterstock
– A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat – jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök csütörtökön a kabinet ülésén. Megerősítette: az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt és az is marad. Plenkovic azokra a sajtóhírekre reagált, miszerint a Mol-csoport érdeklődik részesedés megvétele iránt a Janafban.

A Mol a Janaffal folytatott tárgyalások után szerdán közleményében azt írta: javasolta a horvát vállalatnak, hogy tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

A kormányfő kiemelte: 

a Mollal a horvát fél továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kíván fenntartani, ám a tulajdonkérdés nincs napirenden.

Plenkovic újfent emlékeztetett, hogy a Janaf készen áll arra, hogy elegendő mennyiségű kőolajat szállítson a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak teljes kapacitáskihasználásához.

A zágrábi székhelyű vállalat üzemelteti az 1974 és 1979 között megépült Adria-kőolajvezeték horvátországi szakaszát, amely hazai és külföldi felhasználók számára is lehetővé teszi a nyersolaj szállítását. Tevékenységének kisebbik részét az olaj és az olajszármazékok raktározása, valamint a folyékony rakomány átrakodása teszi ki.

A távirati iroda emlékeztetett: a Janaf tagja a mediterrán olajipari csoportnak, a MOIG-nak (Mediterranean Oil Industry Group).
 

