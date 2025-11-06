Itt a jó hír azoknak, akik tartanak a lakásárak emelkedésétől

Országos szinten is érezhetően mérséklődött a lakásárak növekedési üteme októberben az Ingatlan.com lakásárindexe szerint. Havi szinten másfél százalékkal nőttek az árak, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8 százalékos tempótól. Az éves drágulás is lassult 17,1 százalékról 15,9 százalékra. Budapesten októberben szintén 1,5 százalékos volt a havi drágulás, ami jelentősen alacsonyabb a szeptemberi 2,6 százalékos értéknél. A különböző régiók közül Észak-Magyarországon volt a leglátványosabb a lassulás, szeptemberben még 6 százalék feletti drágulás következett be havi szinten, októberre viszont mindössze 0,8 százalék lett belőle.

Lassult a lakásdráguklás, év végéig már nem várható drasztikus emelkedés

Megpihen a lakáspiac

– Az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a lakásárak alkalmazkodnak a kereslet és kínálat új egyensúlyához. A folyamat mögött több tényező is áll: októberben bővült a kínálat és mérséklődött a kereslet, a lakásárakat pedig ez a két tényező mozgatja leginkább – mondta a friss adatokról Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. – Az Otthon start programmal kapcsolatos jó híreket a lakáspiac gyorsan beárazta: augusztusban és szeptemberben még lendületesebb volt az áremelkedés, októberben viszont a tempó jelentősen mérséklődött. Emiatt az év hátralévő részében már nem is lehet jelentősebb áremelkedésre számítani, hiszen nincs olyan eladó vagy vevő a piacon, akinek újdonság lenne a kedvező kamatozású háromszázalékos hitellehetőség – fogalmazott a szakember.

Budapesten megfogta az árakat a másfél milliós négyzetméterár-sapka

November elején 1,49 millió forintba kerül a fővárosi használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára, pedig szeptember elején még 1,45 millió forintnál járt ez az árszint, ami két hónap alatt 2,2 százalékos áremelkedésnek felel meg. – Érdekesség, hogy az Otthon start program júliusi kihirdetése és a szeptemberi indulása között még 5,4 százalékkal emelkedtek az eladó budapesti használt tárasházi lakások átlagos négyzetméterárai, viszont az utóbbi két hónapban már kevesebb mint felére csökkent ez a drágulási tempó – fogalmazott az Ingatlan.com szakértője. Balogh László szerint ez leginkább annak köszönhető, hogy a fővárosi átlagos használt lakásárak már nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak a másfél millió forintos négyzetméterár-korlát fölé nőni. Ez pedig természetes fékező hatást gyakorolhat a további drágulásra is. A jelenlegi lassulás tehát nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek a lakások, hanem azt, hogy már nem emelkednek olyan gyorsan, mint korábban.