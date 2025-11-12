Kiderült, mennyire nyílik meg a magyarok pénztárcája karácsonyra – meglepő adatok érkeztek

Átalakuló vásárlási szokásokról beszélt az Origónak nemrég az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, s friss kutatási eredmények azt mutatják, hogy nem csak a Black Friday-akciókban vásárolunk máshogy, mint évekkel ezelőtt. A Cofidis hitelmonitor kutatást készített az ünnepi készülődés pénztárcákat érintő vonatkozásairól. Ebből kiderül: a karácsonyi sütés-főzéshez az esetleges anyagi nehézségek idején is ragaszkodunk, a vásárlási szokások viszont változnak: minden harmadik ajándékvásárló külföldi webshopból rendelne, és már minden ötödik háztartás nyitott a mesterséges intelligencia használatára az előkészületekben.

Ennyi az átlagos karácsonyi büdzsé a magyaroknál

A karácsonyi büdzsét idén átlagosan 129 ezer forintra tervezik a magyarok, ebből szeretnék kigazdálkodni az ajándékokat és a menü hozzávalóit is. Ez 26 százalékos – tehát az inflációt bőven meghaladó – növekedés a tavalyi évhez képest. A kiadások fedezéséhez a lakosság egyharmada erre a célra félretett megtakarítását használja, a többség az aktuális havi jövedelmére támaszkodik, hitelben pedig 11 százalékuk gondolkodik.

Az év végén a dolgozók 18 százaléka számít munkahelyi juttatásra, azaz „pulykapénzre”. A kutatásban kapott válaszok alapján a magyarok közel fele hajlamos túlköltekezni az ünnepek alatt, 14 százalékuk olyannyira, hogy januárban vissza kell fognia a költéseit.

A karácsony legfontosabb elemei: családi sütés-főzés és feldíszített fa

A kapott válaszok szerint a karácsonyi szokások közül a nagy ünnepi sütés-főzés az, amit a magyarok a legkevésbé engednének el – még anyagi nehézségek esetén sem mondanának le róla. A karácsonyi menüre idén az átlagos költségkeret 45 ezer forint.

Ilyenkor következik a halfogyasztás igazi szezonja is, miként korábban az Origo megírta, a prognózis szerint idén a tavalyihoz hasonló áron, bőségesen lesz magyar halgazdaságokból származó, egészséges haláru a családok ünnepi asztalaira.

Az ünnepi hangulat megteremtéséhez természetesen a karácsonyfa is hozzátartozik: tízből heten állítanak fát, és ahogy az elmúlt években:

idén is hódít a műfenyő (55 százalék),

a vágott (harminc százalék) és

az élő fenyő (kilenc százalék) előtt.

A karácsonyfákra átlagosan 13 700 forintot költenek.

Idén többen és tudatosabban ajándékoznának

A Cofidis kutatása szerint idén a háztartások háromnegyede tervez ajándékozni karácsonykor – ez az arány 2022 óta folyamatosan nő. Ugyanakkor a magyarok mintegy fele egyfajta kötelező elvárásként éli meg az ajándékozást, amit szívesen elhagyna. Azok, akik meglepik családjukat, barátaikat, átlagosan 46 ezer forintos keretben gondolkodnak, és a többség legfeljebb hat embernek vásárol.