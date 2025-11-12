vásárlásünnepkarácsony

Kiderült, mennyire nyílik meg a magyarok pénztárcája karácsonyra – meglepő adatok érkeztek

Ünnepi kiadásokra átlagosan 129 ezer forinttal terveznek idén a magyarok, akik pedig ajándékoznak, 46 ezer forintos keretben gondolkodnak. A többség az aktuális havi jövedelméből fedezi a költségeket, viszont a beszerzésben élre törnek a külföldi webshopok. Novemberben már a Black Friday hónapjában járunk, ami megnyitja a karácsonyi készülődés szezonját is.

2025. 11. 12.
Illusztráció Fotó: Pexels
Átalakuló vásárlási szokásokról beszélt az Origónak nemrég az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, s friss kutatási eredmények azt mutatják, hogy nem csak a Black Friday-akciókban vásárolunk máshogy, mint évekkel ezelőtt. A Cofidis hitelmonitor kutatást készített az ünnepi készülődés pénztárcákat érintő vonatkozásairól. Ebből kiderül: a karácsonyi sütés-főzéshez az esetleges anyagi nehézségek idején is ragaszkodunk, a vásárlási szokások viszont változnak: minden harmadik ajándékvásárló külföldi webshopból rendelne, és már minden ötödik háztartás nyitott a mesterséges intelligencia használatára az előkészületekben.

 

Ennyi az átlagos karácsonyi büdzsé a magyaroknál

A karácsonyi büdzsét idén átlagosan 129 ezer forintra tervezik a magyarok, ebből szeretnék kigazdálkodni az ajándékokat és a menü hozzávalóit is. Ez 26 százalékos – tehát az inflációt bőven meghaladó – növekedés a tavalyi évhez képest. A kiadások fedezéséhez a lakosság egyharmada erre a célra félretett megtakarítását használja, a többség az aktuális havi jövedelmére támaszkodik, hitelben pedig 11 százalékuk gondolkodik.

Az év végén a dolgozók 18 százaléka számít munkahelyi juttatásra, azaz „pulykapénzre”. A kutatásban kapott válaszok alapján a magyarok közel fele hajlamos túlköltekezni az ünnepek alatt, 14 százalékuk olyannyira, hogy januárban vissza kell fognia a költéseit.

 

A karácsony legfontosabb elemei: családi sütés-főzés és feldíszített fa

A kapott válaszok szerint a karácsonyi szokások közül a nagy ünnepi sütés-főzés az, amit a magyarok a legkevésbé engednének el – még anyagi nehézségek esetén sem mondanának le róla. A karácsonyi menüre idén az átlagos költségkeret 45 ezer forint.

Ilyenkor következik a halfogyasztás igazi szezonja is, miként korábban az Origo megírta, a prognózis szerint idén a tavalyihoz hasonló áron, bőségesen lesz magyar halgazdaságokból származó, egészséges haláru a családok ünnepi asztalaira.

Az ünnepi hangulat megteremtéséhez természetesen a karácsonyfa is hozzátartozik: tízből heten állítanak fát, és ahogy az elmúlt években:

  • idén is hódít a műfenyő (55 százalék), 
  • a vágott (harminc százalék) és 
  • az élő fenyő (kilenc százalék) előtt. 

A karácsonyfákra átlagosan 13 700 forintot költenek.

 

Idén többen és tudatosabban ajándékoznának

A Cofidis kutatása szerint idén a háztartások háromnegyede tervez ajándékozni karácsonykor – ez az arány 2022 óta folyamatosan nő. Ugyanakkor a magyarok mintegy fele egyfajta kötelező elvárásként éli meg az ajándékozást, amit szívesen elhagyna. Azok, akik meglepik családjukat, barátaikat, átlagosan 46 ezer forintos keretben gondolkodnak, és a többség legfeljebb hat embernek vásárol.

A megfontolt költekezésre utal, hogy 85 százalékuk próbálja csökkenteni valamilyen módon az ajándékra szánt kiadásait, például ár-összehasonlító oldalakat böngész, kisebb meglepetéseket választ, mint a korábbi években vagy kifejezetten akciós, leárazott termékeket keres.

 

Milyen ajándékok kerülnek a karácsonyfa alá?

Karácsonyra a magyarok fele inkább tárgyi ajándékot ad, 11 százalékuk élményekkel kedveskedne, 39 százalékuk pedig mindkét típusban gondolkodik. A tárgyi meglepetések listáját továbbra is

  • a szépségápolási cikkek, illatszerek (43 százalék) vezetik, 
  • a ruhanemű népszerűsége pedig nyolc százalékkal nőtt tavalyhoz képest, így 41 százalékkal a második helyre került;
  • a dobogó harmadik fokán a játékok (37 százalék) állnak. 
    Sokan adnak prémium élelmiszert ilyenkor, illetve bár az olvasás kevésbé népszerű, a könyv bekerült a legnépszerűbb öt ajándék közé.

A streaming előfizetések is egyre népszerűbbek: a harminc év alattiak közel tizede ilyet adna karácsonyra.

Az ajándékvásárlók kétharmada online is rendel ajándékot. Érdemes kitérni arra, hogy az online kiskereskedelem kapcsán jelzett átalakulási folyamat (a külföldi webshopok szerepének növekedése) itt is tetten érhető. A többség még mindig a hazai webshopokat részesíti előnyben, ugyanakkor már minden harmadik ajándékvásárló külföldi webáruházakból tervez rendelni. A digitális eszközök térnyerését mutatja az is, hogy a válaszadók ötöde nem zárja ki, hogy mesterséges intelligenciát is bevet az ünnepi készülődés során – például dekorációs ötletekhez, receptek kereséséhez vagy a bevásárlólista összeállításához.

