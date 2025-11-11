Beszéljenek a számok: így növelte az ellátásbiztonságot tavaly a kőolaj- és földgázkitermelés

A 2025-ös év első három negyedévében is nőtt a hazai szénhidrogén-kitermelés. A nagyobb arányú növekedés a kőolajnál mutatható ki: a több mint 867 ezer tonnás kitermelés 12 százalék feletti bővülést jelent a megelőző esztendő azonos időszakához képest. A koncessziós területekről származó mennyiség közel 30 százalékkal haladta meg a tavalyit. Hozzávetőleg másfélszeres volt a bővülés Drávapalkonya és Dány koncessziós területeken, számottevő termelés indult be Bázakerettyénél is.

Mind a kőolaj, mind a fölgzázkitermelés nőtt idehaza, ami az ellátásbiztonság szempontjából kedvező hír

Fotó: Pexels

A hazai mezőkből csaknem másfél milliárd köbméter földgázt hoztak felszínre a harmadik negyedév végéig. A 2,7 százalékos növekedés a 2025 elejével bevezetett, kedvezményes bányajáradék szabályozásnak is köszönhető. A nem konvencionális eredetű földgáz kitermelés közel megduplázódott a 2024 január–szeptemberi időszakhoz képest.

Az első kilenc havi mennyiségek alapján az éves adatok is felülmúlhatják a tavalyi eredményeket.

Magyarország kőolaj-kitermelése 2024-ben húsz év után először haladta meg az egymillió tonnát. Földgázból a múlt évben mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese elmondta: „A 2024-es belföldi gázkitermelés az éves felhasználás több mint ötödét, a lakossági igények csaknem kétharmadát érte el. Megyünk tovább: a sikeresen lezárt koncessziós eljárások nyomán idén hat helyszínen kezdődött meg a szénhidrogének kutatása. A következő hónapokban újabb koncessziós területek meghirdetésével teszünk az önellátási képességeink erősítéséért. Az importkitettségek csökkentésével javul a magyar fogyasztók ellátásbiztonsága is.”

Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke hozzátette, a hazai szénhidrogén kitermelés idei alakulása bizakodásra ad okot. Örömteli, hogy az iparág tartja a növekvő tendenciát, kiemelten kell szólni a kőolaj-kitermelésről, amelynek éves mennyisége várhatóan a tavalyi húszéves rekordot is túlszárnyalja. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a hazai kitermelés nemzeti szuverenitásunkat erősíti.