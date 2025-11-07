Indul a kötelező biztosítási kampány – számoljon, mutatjuk az átlagot

A kampány elindulását követő korai szakaszban az eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 78 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül négy szereplőnél: a Genertelnél, a Signalnál, a K&H-nál, valamint a Generalinál köti meg az új biztosítását – közölte az Insura közvetítő. A szakértők javaslata alapján, mindenképpen érdemes átnézni a kötelező biztosítási ajánlatokat. Tavaly közel nyolcvanezer váltást jósoltak.

Elindult a kötelező biztosítási kampány, érdemes újraszámolni a díjat

Fotó: 36208281361

Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenhetők. Nem véletlen, hogy ma már az ügyfelek 95 százaléka egy összegben rendezi az éves díját, hiszen ezért ugyanúgy díjkedvezmény jár, mint az átutalásos vagy kártyás díjfizetésért – csekkre idén már csak a szerződők 11 százaléka tart igényt. Idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amellyel azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot. A kevés újdonság között kiemelkedik az egyik biztosító ajánlata, amely egy vezetést figyelő és elemző, okostelefonon futó alkalmazás letöltéséért és rendszeres alkalmazásáért ad díjkedvezményt az erre vállalkozóknak.

Érdemes számolni, kaphatunk jobb ajánlatot a kötelező biztosításra

– Bár az egyes biztosítók között zajló, most is érzékelhető díjverseny hatására az átlagdíj összege befagyott tavalyhoz képest, a különböző díjazási szegmensekbe tartozó ügyfelek akár jelentős díjemelkedést vagy éppen -csökkenést is tapasztalhatnak – mondta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Ezért a következő néhány hétben minden érintett autósnak célszerű egy gyors kalkulációt végezni valamelyik összehasonlító portálon, mert így néhány percen belül megismerhetik az egyes biztosítók aktuális kínálatát.