Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

Indul a kötelező biztosítási kampány – számoljon, mutatjuk az átlagot

November 2-án megkezdődött év végi kgfb-kampány. A személygépkocsival rendelkező ügyfelek 32 900 forintos átlagdíjon kötöttek új kötelező biztosítás szerződést. Ez az összeg gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábban tapasztalt 33 ezer forintos szinttel, vagyis a biztosítók nem emeltek a díjaikon a múlt évhez képest.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 8:36
A kötelező biztosítás díját idén nem emelték a biztosítók.
A kampány elindulását követő korai szakaszban az eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 78 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül négy szereplőnél: a Genertelnél, a Signalnál, a K&H-nál, valamint a Generalinál köti meg az új biztosítását – közölte az Insura közvetítő. A szakértők javaslata alapján, mindenképpen érdemes átnézni a kötelező biztosítási ajánlatokat. Tavaly közel nyolcvanezer váltást jósoltak. 

Elindult a kötelező biztosítási kampány, érdemes újraszámolni a díjat
Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenhetők. Nem véletlen, hogy ma már az ügyfelek 95 százaléka egy összegben rendezi az éves díját, hiszen ezért ugyanúgy díjkedvezmény jár, mint az átutalásos vagy kártyás díjfizetésért – csekkre idén már csak a szerződők 11 százaléka tart igényt. Idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amellyel azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot. A kevés újdonság között kiemelkedik az egyik biztosító ajánlata, amely egy vezetést figyelő és elemző, okostelefonon futó alkalmazás letöltéséért és rendszeres alkalmazásáért ad díjkedvezményt az erre vállalkozóknak.

Érdemes számolni, kaphatunk jobb ajánlatot a kötelező biztosításra

– Bár az egyes biztosítók között zajló, most is érzékelhető díjverseny hatására az átlagdíj összege befagyott tavalyhoz képest, a különböző díjazási szegmensekbe tartozó ügyfelek akár jelentős díjemelkedést vagy éppen -csökkenést is tapasztalhatnak – mondta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Ezért a következő néhány hétben minden érintett autósnak célszerű egy gyors kalkulációt végezni valamelyik összehasonlító portálon, mert így néhány percen belül megismerhetik az egyes biztosítók aktuális kínálatát. 

  • Az év végi évfordulós kgfb-szerződéssel rendelkező autósok december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, 
  • agy pedig új biztosítást kötnek. 
  • A döntést jelentősen segíti a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj, amit az érintettek a törvényi előírásoknak megfelelően november 11-ig kapnak meg – a választott kommunikációs csatorna függvényében postai úton vagy pedig e-mailben.

                                                                       

