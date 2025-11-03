Már mutatkozhat a lakáspolitikai intézkedések hatása

A héten több rendkívül fontos adatot is közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Kedden ismerhetjük meg a harmadik negyedéves lakásépítési adatokat. Az idei első fél évben 14,9 százalékkal kevesebb új lakást adtak át, mint egy évvel korábban, viszont a kiadott lakásépítési engedélyek jelentős, 43 százalékos bővülést mutattak, amelyben az elindított Lakhatási tőkeprogram szerepét kell kiemelni – ismertette lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője. A lakásépítések száma még a harmadik negyedévben is csökkenést mutathatott, ugyanakkor a lakásépítési engedélyek esetében további emelkedést várunk. Ebben az Otthon start programnak és az ahhoz kötődő szabályozásmódosításnak a szerepét kell kiemelni, amely keresletélénkítő hatására a kínálat is várhatóan reagál majd. Erre pedig szükség is van annak érdekében, hogy ne az árak emelkedésében csapódjon le a program hatása és a gazdaságot is élénkítse – tette hozzá.

Fotó: Csudai Sándor

Csütörtökön ipari és kiskereskedelmi adatokat publikál a KSH. Augusztusban az ipari termelés éves alapon 7,3, míg havi bázison 2,3 százalékkal mérséklődött, amelyben az autóiparban a szokottnál hosszabb nyári leállás játszotta a legnagyobb szerepet. A szeptemberi külkereskedelmi adatok alapján nem várhatunk jelentős fordulatot az ágazat teljesítményében, a külső kereslet gyengélkedése, a német ipar problémái továbbra is visszafogják az exportorientált alágakat – emelte ki Molnár Dániel.

A kiskereskedelmi forgalom az év nyolcadik hónapjában éves alapon 2,4, míg havi szinten 0,8 százalékkal bővült. A forgalmat a nem élelmiszerboltok húzták, de az élelmiszerüzletek esetében is növekedést regisztrált a KSH, amely mögött a javuló jövedelmi helyzet húzódik meg – mutatott rá Molnár Dániel. Szeptemberben sem számítunk változásra ebben a tekintetben. A forgalom várakozásaik szerint éves és havi alapon is nőhetett, előbbit a tavaly őszi árvízhelyzet okozta alacsony bázis is támogatta. A kiskereskedelmi forgalom bővülése várhatóan a következő hónapokban is fennmaradhat, a családtámogatások folytatódó növekedése és a béremelések nyomán javuló jövedelmi helyzet a következő hónapokban is hozzájárulhat a fogyasztás bővüléséhez, amely makroszinten ellensúlyozhatja a gyenge külső kereslet hatását.